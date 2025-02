San Giovanni Rotondo: Tari, “risparmio per le famiglie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, importanti novità sul nuovo

Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana

Il sindaco Barbano: «Risparmio significativo per le famiglie, nonostante gli aumenti dei costi»

Importanti novità per quanto riguarda la gestione dei rifiuti della Città di San Giovanni Rotondo: il prossimo Consiglio Comunale, giovedì 20 febbraio, si esprimerà sul nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana.

«Fin dal primo giorno del nostro insediamento ci siamo impegnati per ridurre la TARI e per offrire un migliore servizio di raccolta rifiuti della nostra città. Inoltre, il numero di proroghe nel contratto esistente, non ci permette ulteriori rinvii. Nel Consiglio Comunale di giovedì presenteremo le nuove tariffe TARI che, con lo sforzo di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera tecnostruttura, siamo riusciti non soltanto a contenere, ma ad abbassarne il costo complessivo. Anche per quanto riguardo le attività commerciali, paragonando con la tariffazione del 2023, siamo in linea con il contenimento dei costi. Come promesso durante la campagna elettorale si avrà un risparmio significativo per le famiglie. Inoltre, ci tenevamo a garantire che nessun operatore perderà il posto di lavoro, salvaguardando l’aspetto sociale, e così è stato – ha dichiarato il sindaco, Filippo Barbano -. Questa riduzione è frutto di un’attenta revisione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del concentrare le risorse, a bilancio del nostro Comune, in modo più vantaggioso per le famiglie, soprattutto quelle con nucleo familiare più numeroso», conclude il sindaco.

Dunque, per i cittadini di San Giovanni Rotondo buone notizie: la tassa sui rifiuti (TARI) sarà ridotta, e questo garantendo a tutti i dipendenti della ditta il posto di lavoro e nonostante gli importanti aumenti legati all’adeguamento dei costi, come, fra gli altri, l’aumento del gasolio e in modo importante anche l’adeguamento del costo del lavoro, infine quelli per lo smaltimento dei rifiuti. Un’importante passo avanti che va nella direzione di un sistema più equo e di un miglior servizio per la comunità. Per le utenze domestiche, ad esempio, su 50mq per nucleo familiare di tre persone la riduzione partirà da -17%, sui 100mq ci sarà una riduzione del 15% e su 150mq una riduzione del 13%. Per le utenze non domestiche, relativamente ad un locale di 100 mq., ad esempio, rispetto alla TARI 2024, c’è un leggero aumento che però viene ampiamente ridimensionato dallo sconto ottenuto nella TARI 2024: ad esempio, da meno 88,04€ la tariffa si attesta sui 50€.

Nel dettaglio la variazione delle tariffe, utenze domestiche, rispetto al 2024: