San Giovanni Rotondo, ripristinata la stele dedicata a Matteo Corritore

La sezione ANPI Giuseppe Limosani ringrazia il Comune di SGR per il sollecito ripristino della stele dedicata a Matteo Corritore, partigiano Sangiovannese fucilato a San Donà di Piave dai nazifascisti le cui spoglie sono recentemente tornate al paese natale.

Come si ricorderà, la lapide è stata oggetto pochi giorni fa di una vile aggressione ad opera di sconosciuti di chiara estrazione fascista che, col favore del buio, hanno colpito un simbolo di dedizione alla causa della Liberazione, della Resistenza e della Democrazia. Questa mattina la stele sarà riconsegnata alla famiglia e alla comunità tutta nella sua integrità.

Ci auguriamo ora che la riprovazione generale e la rapida collocazione di video camere possano scongiurare il ripetersi di tali atti vergognosi.

Direttivo ANPI