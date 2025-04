[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

80 anni dalla Liberazione 25 aprile 1945 – 25 aprile 2025 – San Giovanni Rotondo: Partigiani ieri, Antifascisti oggi

San Giovanni Rotondo si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione: una conquista nata dal sacrificio, simbolo vivo di una scelta collettiva, quella di resistere all’odio e costruire la democrazia. La sezione “Giuseppe Limosani” dell’ANPI, in collaborazione con il Comune e con numerose realtà associative, propone un ricco programma di appuntamenti per rinnovare e coltivare la memoria della Resistenza e rafforzare l’impegno antifascista nel presente.

Il 25 aprile 1945 l’Italia si liberava dal giogo della dittatura fascista e dell’occupazione nazista, aprendo la strada alla democrazia e alla Costituzione. A ottant’anni di distanza, questa giornata non rappresentasoltanto una ricorrenza, ma un richiamo al valore della memoria, all’impegno civile, alla responsabilità di continuare a difendere la libertà e i diritti conquistati grazie alla Resistenza. San Giovanni Rotondo, che ha conosciuto l’impegno diretto di propri concittadini nella lotta partigiana, si unisce a questo ricordo con senso di responsabilità e partecipazione.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 24 aprile, alle ore 19:00, presso il Chiostro Comunale: un convegno commemorativo dedicato ai partigiani sangiovannesi Giuseppe Limosani e Matteo Corritore, le cui spoglie sono tornate in terra natia dopo molti anni. All’incontro interverranno Michele Del Sordo, presidente ANPI San Giovanni Rotondo, i familiari dei due partigiani e l’Assessore alla Cultura, Gennaro Tedesco.

La mattina di venerdì 25 aprile sarà dedicata alla cerimonia ufficiale della Liberazione. Alle ore 9:30, in Piazza dei Martiri, durante la commemorazione è previsto l’intervento del sindaco Filippo Barbano. Seguirà, alle ore 10:00, un corteo che si snoderà fino al Monumento ai Caduti (Piazza Europa), dove si terranno l’alzabandiera e un momento di letture e poesia a cura dell’ANPI.

Alle ore 11:30, in Piazza San Giovanni Bosco, l’ANPI – in collaborazione con Emergency, Legambiente, Spartaco 25, Associazione Italia-Cuba e Koll.Era – organizza il presidio «Una Piazza per la Libertà»: uno spazio aperto e partecipato, con interventi, letture, e banchetti informativi per riflettere insieme sul valore della Liberazione oggi e sul significato dell’antifascismo come pratica quotidiana.

A concludere le iniziative in programma sarà, martedì 29 aprile, alle ore 19:00, nel Chiostro Comunale, la presentazione del volume «La Resistenza lunga. Storia dell’antifascismo dal 1919 al 1945» della professoressa Simona Colarizi, docente emerita di Storia contemporanea presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Un’opera fondamentale per comprendere le radici e l’evoluzione del movimento antifascista in Italia.

L’ANPI di San Giovanni Rotondo invita la cittadinanza tutta, le scuole, le associazioni e i più giovani a partecipare attivamente alle celebrazioni. Perché la memoria non è solo ricordo, ma esercizio di consapevolezza e costruzione del futuro.

Programma completo degli eventi – 80° anniversario della Liberazione:

Mercoledì 24 aprile

ore 19:00 – Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino”

Convegno commemorativo sui partigiani Giuseppe Limosani e Matteo Corritore

Intervengono: Michele Del Sordo (Presidente ANPI San Giovanni Rotondo), i familiari dei due partigiani, l’assessore alla Cultura, Gennaro Tedesco.

Giovedì 25 aprile

Celebrazioni della Liberazione

— ore 9:30 – Piazza dei Martiri: Cerimonia di commemorazione e intervento del Sindaco Filippo Barbano;

— ore 10:00 – Corteo verso il Monumento ai Caduti, alzabandiera e Reading di poesie e memoria a cura dell’ANPI;

— ore 11:30 – Piazza San Giovanni Bosco: presidio «Una Piazza per la Libertà»

in collaborazione con Emergency, Legambiente, Spartaco 25, Associazione Italia-Cuba, Koll.Era.

Martedì 29 aprile

ore 19:00 – Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino”

Presentazione del libro «La Resistenza lunga» di Simona Colarizi, con la partecipazione dell’autrice.