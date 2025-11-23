San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, Padre Pio torna nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie

Redazione23 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, Padre Pio torna nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie

Nella giornata di Cristo Re, come tutti gli anni, San Pio torna nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, spostandosi dal Santuario dove è rimasto nel periodo più caldo.

Le spoglie del Santo resteranno, ora, nel Convento di Santa Maria delle Grazie fino alla prossima primavera, quando farà il percorso contrario.

Redazione23 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©