San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo, Padre Pio torna nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie
Nella giornata di Cristo Re, come tutti gli anni, San Pio torna nella Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, spostandosi dal Santuario dove è rimasto nel periodo più caldo.
Le spoglie del Santo resteranno, ora, nel Convento di Santa Maria delle Grazie fino alla prossima primavera, quando farà il percorso contrario.