San Giovanni Rotondo ospita la mostra documentaria “Giubileo in Capitanata, tra passato e contemporaneità”

“Giubileo in Capitanata: tra passato e contemporaneità”

la mostra documentaria apre il Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo

La città di San Giovanni Rotondo si prepara ad ospitare l’importante mostra documentaria “Giubileo in Capitanata, tra passato e contemporaneità” dell’Archivio di Stato di Foggia, primo evento del calendario per il Giubileo 2025. La mostra resterà in esposizione dal 28 febbraio al 9 marzo 2025, presso il Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino” del Palazzo di Città, e si configura come un percorso che intreccia documenti e testimonianze, offrendo una prospettiva completa sul patrimonio storico Giubilare della Capitanata. I documenti esposti disegnano un periodo di tempo che corre dal 1550 al 1900 così come viene inteso e rappresentato dai Papi e vescovi del tempo, e vissuto dal popolo dei credenti della Capitanata non senza gli opportuni interventi delle istituzioni civili.

Il convegno inaugurale, con la presenza di Sua Eccellenza mons. Franco Moscone, del direttore Archivio di Stato di Foggia, Massimo Mastroiorio e del coordinatore Archivio di Stato di Foggia, Alfredo de Biase, avrà luogo venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 18:00, nell’aula consiliare “Giuseppe Sala” del Palazzo di Città di San Giovanni Rotondo e vedrà anche la partecipazione di numerose personalità di spicco del Comune di San Giovanni Rotondo, dell’Archivio di Stato di Foggia e della diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo: al convegno si affronterà il tema dell’arte nell’Anno Santo così come la sicurezza dei pellegrini di Capitanata in cerca dell’indulgenza presso San Pietro in Roma o verso le chiese del territorio designate dal Vescovo.

«Con la mostra che andiamo ad ospitare si apre ufficialmente il Giubileo 2025 nella nostra San Giovanni Rotondo, sarà un anno importante con numerosi eventi. Questa mostra, organizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato, rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce il ricco patrimonio storico e spirituale dell’intera Capitanata. Ospitiamo un evento che valorizza, e rende fruibili al più vasto pubblico, i documenti e le testimonianze che narrano la storia della nostra terra, e ringrazio l’Archivio di Stato di Foggia per questa preziosa collaborazione», dichiara il sindaco Filippo Barbano.

La mostra si articola come un vero e proprio viaggio nel tempo, in cui passato e contemporaneità si intrecciano in un percorso narrativo visivo e documentale, anche con uno spazio virtuale. Ospitata nel suggestivo Chiostro Comunale del Palazzo di Città, l’esposizione permette ai visitatori di scoprire le radici e l’evoluzione della tradizione Giubilare nel territorio della Capitanata. Inserita nel ricco calendario degli eventi del ”Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo |Pace|Diritti Umani|Cibo|Povertà”, la mostra invita il pubblico a una esperienza coinvolgente e formativa.

«La partecipazione al convegno, che si terrà nell’aula consiliare del Palazzo di Città, di personalità di rilievo, come l’arcivescovo Franco Moscone, il direttore dell’Archivio di Stato di Foggia Massimo Mastroiorio, il coordinatore dell’Archivio di Stato di Foggia Alfredo de Biase, Antonio Tomaiuolo e Pina Cutolo, rappresenta il modo migliore per dare inizio a questo anno importante per la nostra città. La città di San Pio è pronta ad ospitare i turisti e i pellegrini che decideranno di visitare San Giovanni Rotondo». Aggiunge l’assessore alla Cultura e Turismo, Gennaro Tedesco.

Programma

· Convegno inaugurale della Mostra:

Venerdì 28 febbraio 2025, ore 18:00, aula consiliare “Giuseppe Sala”,

Palazzo di Città di San Giovanni Rotondo

Saluti istituzionali:

Sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano;

Arcivescovo Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Sua Eccellenza mons. Franco Moscone;

Direttore Archivio di Stato di Foggia, Massimo Mastroiorio;

Assessore alla Cultura e Turismo di San Giovanni Rotondo, Gennaro Tedesco;

Direttore Archivio Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Antonio Tomaiuoli;

Consigliere nazionale dell’associazione Italia Nostra, Pina Cutolo;

Modera e conclude: coordinatore Archivio di Stato di Foggia, Alfredo de Biase.

· Inaugurazione della mostra documentaria

“Giubileo in Capitanata: tra passato e contemporaneità”

Ore 19:30, Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino”

Taglio del nastro e inaugurazione della mostra sui documenti storici a cura dell’Ufficio Progetti speciali e valorizzazione Archivio di Stato di Foggia, con il contributo degli Archivi della Arcidiocesi di Foggia-Bovino e della Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

La mostra a San Giovanni Rotondo, presso il Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino” del Palazzo di Città, Piazza dei Martiri, 5, resterà aperta al pubblico dal 28 febbraio al 9 marzo 2025 con i seguenti orari: tutti i giorni 10.00/ 12.00 e 17.00/ 19.00.

Ingresso libero

Per maggiori informazioni o prenotazioni visite scolastiche contattare l’URP dell’Archivio di Stato di Foggia (dott.ssa Sabrina Cotugno – sabrina.cotugno@cultura.gov.it – tel.0881- 774019)