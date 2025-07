[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, l’ultimo saluto all’ex sindaco Antonio Squarcella

È stata aperta alle 9, come previsto, questa mattina, la camera ardente per l’ex sindaco di San Giovanni Rotondo Antonio Squarcella, allestita nel chiostro del Palazzo di Città.

I primi a rendere omaggio al defunto sono stati i parenti, tra i quali la madre, la figlia, il fratello Michelangelo attuale Consigliere comunale, il cugino Michele Longo, Vicesindaco. Insieme a loro, il Sindaco Filippo Barbano che ha voluto rendere un omaggio particolare ad un amico e un ex amministratore e politico, con il quale aveva instaurato, soprattutto nell’ultimo anno, un proficuo rapporto di confronto e collaborazione.

A salutare Antonio Squarcella anche un grande numero di concittadini. «Qui c’è tanta gente –ha sottolineato Michelangelo Squarcella-, c’è il popolo che amava Antonio: una testimonianza della stima di cui gode nella sua città e questo ci commuove e ci riempie di orgoglio perché sarà sempre ricordato come un amministratore che ha saputo operare per il bene della comunità».

Sul posto è intervenuto Don Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo emerito di Lecce e già Presule anche delle Arcidiocesi di Foggia-Bovino e di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nonché amico della famiglia Squarcella. Monsignor D’Ambrosio ha voluto ricordare i valori messi in atto dallo scomparso nella vita pubblica e privata, ma anche lo stretto legame che ha da sempre unito la famiglia e che lui stesso aveva potuto constatare di persona in occasione della scomparsa del padre di Antonio e Michelangelo.

«Non abbiamo parole –ha detto Monsignor D’Ambrosio-, abbiamo soltanto una grande fede. I nostri morti non muoiono: lasciano questa vita ma vivono la vita vera, che non ha confini, non ha lutti, non ha pianti, e che ha la pienezza che ha ogni uomo che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza».

L’ex Arcivescovo di Foggia ha proceduto, poi, alla benedizione della salma.

Gli uffici del Comune erano chiusi, anche in osservanza del Lutto Cittadino proclamato dal Sindaco e dalla Giunta per oggi.

Questo pomeriggio, alle 16.30, la messa a suffragio del defunto nella Chiesa Madre di San Giovanni Rotondo, concelebrata da Monsignor D’Ambrosio e dall’attuale Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Mons. Franco Moscone.