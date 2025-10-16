[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, il sindaco Barbano celebrato alla Camera dei Deputati

Una giornata di profonda emozione e riconoscimento istituzionale ha visto ieri protagonista il nostro Sindaco, Filippo Barbano, celebrato a Roma presso la prestigiosa Camera dei Deputati. Insieme a lui, l’Assessore alla Cultura Teresa Ricciardi e tre consiglieri comunali hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del libro Supereroi Senza Super Poteri, scritto da Davide Ferrari, Lorenzo Guzzetti e Francesco Nelli.

L’opera letteraria, che raccoglie storie e profili di ventuno sindaci in rappresentanza delle diverse realtà comunali italiane, dedica un capitolo significativo alla figura del nostro primo cittadino, intitolato con l’evocativo soprannome di “Il Sindaco di Padre Pio”. Questo titolo sottolinea non solo il legame indissolubile con la nostra storia e la devozione al Santo, ma anche l’impegno quotidiano e la dedizione con cui il Sindaco Barbano interpreta il suo ruolo, facendosi portavoce delle speranze e dei bisogni della comunità.

La conferenza stampa è stata un momento di grande intensità. Le interviste, toccanti e sincere, hanno saputo trasmettere l’autentico spirito di servizio e la passione che animano questi amministratori locali. È stato un onore e un privilegio essere presenti. Le parole e le testimonianze ascoltate hanno non solo emozionato, ma in molti momenti hanno commosso i presenti, offrendo uno spaccato vero e profondo del lavoro di chi ogni giorno è in prima linea per il bene comune.

Il titolo del libro, Supereroi Senza Super Poteri, racchiude perfettamente la narrazione. I sindaci sono descritti come gli eroi del quotidiano, figure che, pur senza poteri soprannaturali, affrontano sfide immense con coraggio, resilienza e una profonda umanità. La presenza del Sindaco Barbano in questa rosa ristretta di amministratori virtuosi è un motivo di grande orgoglio per la nostra città e un riconoscimento del valore del lavoro svolto.

L’evento si è concluso con l’entusiasmo e la consapevolezza che il nostro Sindaco continua a rappresentare la nostra comunità con onore e dedizione, meritando pienamente l’appellativo di “supereroe” del nostro territorio.