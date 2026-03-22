San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio, orari e programma
Un appuntamento carico di spiritualità e partecipazione attende i fedeli a San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo si terrà la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio, uno degli eventi religiosi più sentiti dell’anno.
La cerimonia rappresenta un momento di profonda devozione per i pellegrini che ogni anno raggiungono la città per rendere omaggio al santo di Pietrelcina e partecipare a una celebrazione intensa dal punto di vista spirituale.
Traslazione di Padre Pio a San Giovanni Rotondo: il programma di domenica 22 marzo
La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presieduta da fr. Francesco Dileo.
Alle ore 11:00 è prevista la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio dalla chiesa storica alla nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina, un passaggio simbolico che vedrà la partecipazione di numerosi fedeli provenienti da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane.
Un evento di fede molto atteso dai pellegrini
La traslazione rappresenta uno dei momenti più intensi per la comunità religiosa locale e per tutti i devoti di Padre Pio. La figura del santo continua infatti ad attirare ogni anno migliaia di visitatori, rendendo San Giovanni Rotondo uno dei principali luoghi di pellegrinaggio in Italia.
Partecipare alla celebrazione significa vivere un’esperienza di fede autentica, fatta di raccoglimento, preghiera e condivisione.