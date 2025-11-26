[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, cade l’Amministrazione Barbano. FdI: “Caos in perfetto stile 5 Stelle”

Cronaca di un fallimento annunciato…17 mesi di caos. 17 mesi di fallimenti



Con le firme congiunte e contestuali di nove consiglieri comunali, è ufficialmente

decaduta l’amministrazione comunale guidata da Filippo Barbano, con conseguente

fine della legislatura iniziata appena 17 mesi fa. Una amministrazione che sarà

ricordata per la sua litigiosità, la sua manifesta incapacità e ingenti danni procurati alla

comunità sangiovannese.



A San Giovanni Rotondo non è naufragata solo un’amministrazione: è venuta meno

l’illusione che l’improvvisazione potesse sostituire la competenza. San Giovanni

Rotondo merita molto più di ciò che ha ricevuto. Dopo soli 17 mesi, l’amministrazione

comunale si è dissolta, lasciando la città in una condizione gravissima, segnata da

incertezze, immobilismo e mancanza di una visione credibile.



La responsabilità politica è chiara: un progetto amministrativo fondato su slogan,

non su capacità; su propaganda, non su esperienza; su equilibri fragili, non su

risultati concreti…in perfetto stile del Movimento 5 Stelle!

Diciassette mesi sono bastati per trasformare una città già fragile in un territorio allo

sbando; una amministrazione incapace di reggere la prova dei fatti, travolta dalle

proprie incoerenze e da una gestione politica instabile, contraddittoria e priva di

direzione. L’Amministrazione Comunale nata anche con la benedizione di Giuseppe

Conte, ha da subito dimostrato una linea oscillante, incerta, guidata più dalla tattica che

da una visione, ha contribuito a logorare dall’interno qualsiasi possibilità di governare

con solidità. Alleanze fragili, retromarce continue, scelte incoerenti: un cocktail letale

per la nostra città.



Situazione resa ancora più indigesta con l’indegna manovra di palazzo, che ha visto

l’entrata di due consiglieri di opposizione, che hanno sostituito alcuni consiglieri di

maggioranza, che avevano preso le distanze dalla coalizione. Una operazione politica

deplorevole, volta solo a mantenere le poltrone, assecondare gli appetiti di potere, e

non per risollevare le sorti della compagine amministrativa e del paese, che infatti, è

naufragata in pochissimo tempo.

I segni del disastro sono ovunque:

progetti insabbiati

aree amministrative allo stremo

servizi nevralgici paralizzati

nessuna guida, nessuna strategia, nessuna responsabilità

Il risultato? Una città paralizzata, svuotata, depressa, lasciata a sopravvivere invece di

crescere. I fatti sono più duri di qualunque slogan: questa amministrazione non ha

retto nemmeno il tempo minimo per dimostrare di saper governare.

San Giovanni Rotondo non può più essere un laboratorio di dilettantismo politico. Non

può essere governata da progetti che crollano al primo scossone. Non può essere

trascinata in un limbo dove ogni giorno è un’emergenza nuova e nessuno sa come

affrontarla.



Ora più che mai, serve una guida forte, autorevole, che non barcolli, che non fugga

davanti alle responsabilità. Serve una classe dirigente preparata, solida, capace di

ricostruire ciò che altri hanno demolito. San Giovanni Rotondo merita una rinascita.

E la rinascita comincia quando si smette di accettare il fallimento come destino.

Il tempo delle promesse, delle parole e dell’improvvisazione del Movimento 5 Stelle e

dei suoi sodali è finito. Se San Giovanni Rotondo vuole rialzarsi, deve farlo rompendo

definitivamente con ciò che l’ha trascinata verso il baratro. O si cambia rotta, o la città

continuerà a sprofondare. San Giovanni Rotondo non può sopportare altre derive, altri

esperimenti politici, altre illusioni vendute come soluzioni. Ora serve una rivoluzione

vera: non di parole, ma di azioni. Una visione che non evapori al primo bivio politico.

Un’amministrazione che governi, non che sopravviva.



Dopo 17 mesi di caos politico e amministrativo, la città deve scegliere: o continua nella

strada dell’instabilità, o rimette al centro il bene della comunità.



Noi scegliamo la seconda strada. Con la serietà, la responsabilità e la visione

che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia.



San Giovanni Rotondo, 26/11/2025

Fratelli D’Italia

San Giovanni Rotondo