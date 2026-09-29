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Orsara celebra San Michele, in serata il concerto dei Tiromancino

Stasera concerto gratuito in Piazza Via della Croce a partire dalle ore 21.30

Alle ore 18 inizierà la solenne processione che partirà dall’antica Grotta di San Michele

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Quella di oggi, martedì 29 settembre, è una delle ricorrenze più importanti per gli orsaresi: la Festa di San Michele Arcangelo, patrono del paese, è parte integrante del presente e della storia di Orsara di Puglia.

Oggi, alle ore 18, la statua dell’Arcangelo, come da tradizione, sarà portata in processione ad attraversare ogni via e piazza del paese. È un momento solenne, di grande partecipazione popolare, con la presenza delle autorità religiose, civili e militari.

Le celebrazioni civili, invece, avranno il loro culmine a partire dalle 21.30, con il concerto dei Tiromancino, uno dei gruppi musicali più longevi e apprezzati della musica italiana. Federico Zampaglione, leader e frontman della formazione, con la sua band salirà sul palco di Piazza Via della Croce alle 21.30. All’evento, organizzato dal Comune di Orsara di Puglia, si potrà assistere gratuitamente.

40 ANNI DI SUCCESSI. Fondata nel 1989, dopo quattro album pubblicati negli anni ’90, la definitiva consacrazione della band arriva nel 2000, con l’album intitolato “La descrizione di un attimo”. Il disco, trainato dal brano “Strade” presentato a Sanremo e dal singolo fortunatissimo “Due destini” (incluso nella colonna sonora del film “Le fate ignoranti”), ha segnato una nuova stagione del pop italiano d’autore. “La descrizione di un attimo”, che dà il titolo all’album, è anche uno dei brani più iconici del gruppo. Poi arrivano i successi di canzoni come “Per me è importante”, “Nessuna certezza”, “Amore impossibile”, “Un tempo piccolo” e tante altre hit a seguire. Complessivamente, i Tiromancino hanno pubblicato 15 album ufficiali dal 1989, arrivando a conquistare il titolo di Miglior Gruppo agli Italian Music Awards del 2001. Nel 2007, ai Venice Music Awards, Federico Zampaglione è stato nominato miglior artista dell’anno per il connubio tra musica e cinema. La sua creatività da regista, cantante e musicista sono valsi a Zampaglione e ai Tiromancino numerosi premi anche in ambito cinematografico. Dopo il concerto, uno spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà le manifestazioni.