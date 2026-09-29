Matrimonio a Prima Vista 17, anticipazioni 30 settembre: Sonia e Fabrizio iniziano la convivenza

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Il sesto episodio della diciassettesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time mercoledì 30 settembre 2026, segna un momento di calma apparente per tutte e tre le coppie dell’esperimento. Dopo qualche incomprensione, i protagonisti sembrano trovare un ritmo più sereno, provando a vivere la relazione con maggiore leggerezza e apertura. Tra loro, la coppia formata da Sonia Landolina e Fabrizio Schenardi è quella che affronta il passaggio più significativo: l’inizio della convivenza. A questo punto è inevitabile chiedersi: come procede la loro quotidianità? quali dinamiche emergono? e quali segnali fanno intuire le prime tensioni sotto la superficie?

Sonia e Fabrizio: la convivenza tra emozione, regole e prime riflessioni

Dopo le “seconde nozze” celebrate con rito Masai al termine della luna di miele in Kenya, Sonia e Fabrizio decidono di iniziare la convivenza nella casa di lui, a Piacenza. Sonia entra nell’appartamento con un’emozione evidente: “sono entrata a casa di mio marito, non di un amico”. Una frase che racconta bene la portata del momento. Fabrizio, metodico e preciso, le chiede subito di togliersi le scarpe. Lei sorride e risponde: “a casa mia puoi tenerle”, lasciando intuire che tra i due esistono abitudini diverse che dovranno imparare a integrare.

La Landolina appare più serena rispetto alle prime puntate: non è più intimorita dal fatto che Fabrizio abbia una figlia e afferma che, se mai dovesse entrare nella loro vita quotidiana, “lo affronteremo insieme nel tempo”. Durante un giro sull’auto sportiva di Fabrizio, Sonia si lascia andare a un complimento che colpisce il marito: “Sei un mix di tutte le cose belle dei pochi uomini belli che ho incontrato”. E poco dopo confessa di trovarlo “sexy e attraente” mentre cucina.

Nonostante ciò, Sonia continua a interrogarsi su alcuni lati caratteriali di Fabrizio, che a volte percepisce come troppo rigido o “so tutto io”. Entrambi, però, concordano su un punto: la comunicazione deve essere la base del loro rapporto.

L’analisi degli esperti: affinità, linearità e un’intimità che ancora non c’è

Secondo il life coach Andrea Favaretto, la relazione tra Sonia e Fabrizio sta procedendo in modo “lineare”, quasi naturale. Gli esperti avevano individuato tra loro affinità elettive molto forti, e questa sensazione di conoscersi da sempre sembra confermarsi nella quotidianità.

Favaretto sottolinea anche un elemento importante: entrambi hanno alle spalle un matrimonio finito e sanno cosa significa rimettersi in gioco. Questo li rende più consapevoli, ma anche più attenti ai segnali che potrebbero destabilizzare la relazione.

Nonostante la buona sintonia, c’è un aspetto che ancora non si è manifestato: l’intimità vera e propria. I due non hanno ancora vissuto un momento di vicinanza fisica che possa consolidare ulteriormente il legame. Una mancanza che, nel percorso di Matrimonio a Prima Vista, spesso diventa un nodo cruciale.

Il ritorno a Torino e la prima tensione: il “calco della mano”

Dopo alcuni giorni insieme, la coppia si separa e si ritrova nella casa di Sonia, in provincia di Torino. Fabrizio arriva con diversi regali: per lei, per il cane e persino per i gatti. Un gesto che la colpisce, ma che non basta a evitare una piccola tensione.

Il momento critico arriva quando i due provano a realizzare il “calco della mano”, un dono che Fabrizio aveva inviato a Sonia prima delle nozze. L’attività, che dovrebbe essere simbolica e romantica, si trasforma in un’occasione di frizione: Sonia percepisce il marito come troppo direttivo, quasi “so tutto io”.

In confessionale, la Landolina ammette che a volte trova “pesante” il modo di fare di Fabrizio. Un segnale che, pur non compromettendo la relazione, mostra come la convivenza stia iniziando a mettere in luce le differenze caratteriali.