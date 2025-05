Samantha De Grenet parla di Pieraccioni e Benetton

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Samantha De Grenet, 54 anni, rivela in un’intervista a La Volta Buona di aver mantenuto un rapporto di amicizia con alcuni dei suoi ex amori più significativi, tra cui Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton. La showgirl spiega che, seppur siano stati grandi amori del suo passato, il loro legame è rimasto affettuoso e rispettoso, senza più connotazioni sentimentali.



La storia con Luca Barbato

Samantha ha avuto una lunga storia con Luca Barbato, con cui si è sposata nel 2005 e poi di nuovo nel 2015 dopo una separazione, con il desiderio di tutelare il benessere del figlio Brando, oggi 19enne. La De Grenet sottolinea l’importanza di aver affrontato la separazione con cautela e rispetto, evitando conflitti e mantenendo i rapporti con gli ex in modo amichevole. Riguardo alle sue relazioni passate, ricorda che Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton sono stati due grandi amori della sua vita, con cui ha conservato un rapporto di amicizia e affetto, anche se non condividono vacanze o incontri frequenti. La showgirl si mostra serena e matura nel raccontare il suo percorso sentimentale, sottolineando l’importanza di rispettare i legami del passato per preservare le relazioni attuali.