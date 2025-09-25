Samanta Togni scappa da Caterina Balivo per un malinteso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Samanta Togni ha lasciato La volta buona per il malinteso con Caterina Balivo. E’ uscita, dopo avere percepito discorsi sulla sua vita privata, gatton gattoni. Il fattaccio è accaduto durante una puntata de La Volta Buona. La conduttrice le aveva posto una domanda sulla sua vita privata dopo la separazione. Un malinteso che ha fatto scappare l’ospite gattonando, senza alcuna risposta. “Stavo parlando di tuo figlio”, il malinteso è stato chiarito in seguito.

Samanta Togni scappa da Caterina Balivo

La famosa coreografa, un tempo in gara a Ballando con le Stelle, è fuggita per le domande della conduttrice de La Volta Buona. Un video l’ha mostrata uscire gattonando. Durante l’ episodio del 23 settembre de La Volta Buona, Samanta Togni è stata ospite di Caterina Balivo.

Dopo la fine della love story con Mario Russo, la conduttrice le ha chiesto: “Chi è questo uomo nuovo?“. “Ci stiamo conoscendo, dateci tempo prima di parlarne, altrimenti poi dicono che ci siamo già lasciati“, Samanta ha risposto.

Il malinteso della Balivo

La conduttrice non si riferiva alla sua situazione sentimentale ma al figlio 24enne di Togni, da poco laureato. “Io parlavo di tuo figlio“, ha infatti precisato. Quindi ha continuato: “Quindi un uomo c’è davvero?“, “No, no“, ha risposto imbarazzata Togni, che è poi uscita gattonando dallo studio mentre i telespettatori in casa e in studio oltre agli altri ospiti ridevano e Balivo rincorreva la fuggitiva.

A giugno, nel salotto di Caterina Balivo, Togni aveva rivelato la separazione dal marito Mario Russo dopo diversi anni insieme. La coppia aveva ormai visioni diverse riguardo al futuro: “È successo che abbiamo capito che volevamo cose diverse, quando non c’è progettualità in un rapporto, uno deve rendersi conto e affrontare la situazione“.

Dopo qualche mese, Togni ha svelato di aver iniziato da poco una frequentazione con un altro uomo. Il suo nome non è noto. “Non è dell’ambiente, è un uomo più grande e ci stiamo frequentando“, ha raccontato la coreografa, senza però sbilanciarsi troppo.



