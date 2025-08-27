Ballando con le Stelle festeggia 20 anni con un cast da sogno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vent’anni e non sentirli. Nel 2025 “Ballando con le Stelle” spegne 20 candeline e lo fa preparando per il pubblico un’edizione che promette di lasciare il segno. Lo storico programma di Rai 1, guidato con eleganza e fermezza da Milly Carlucci, tornerà infatti con un cast di grande richiamo e con alcune novità pronte a rinnovare la formula senza tradirne l’essenza. In due decenni di messa in onda, il dance show ha saputo reinventarsi costantemente, mantenendo sempre alta l’attenzione grazie a una selezione accurata dei concorrenti. Anche quest’anno la tradizione non viene meno: volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura si alterneranno sulla pista da ballo, pronti a conquistare giudici e spettatori a colpi di ritmo e determinazione. L’edizione del ventennale, dunque, non sarà solo una celebrazione della lunga storia del programma, ma anche un’occasione per guardare avanti, introducendo cambiamenti pensati per rendere la competizione ancora più emozionante. Un mix di memoria e innovazione che punta a consolidare il legame speciale tra “Ballando con le Stelle” e il suo pubblico.

Protagonisti di primo piano

Il cast del ventennale di “Ballando con le Stelle” non delude le aspettative. Sul palco approderanno figure di spicco del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della televisione, pronte a sfidarsi tra passi di danza e giudizi severi. Tra i nomi più attesi spiccano Barbara D’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Martina Colombari. A rappresentare la comicità arriverà invece Maurizio Ferrini, indimenticato nella veste della “Signora Coriandoli”. Non mancheranno poi incursioni dal mondo della musica contemporanea, come quella di Rosa Chemical, e dello sport, con la presenza di campioni del calibro di Fabio Fognini e Filippo Magnini. A completare la squadra ci saranno anche Beppe Convertini e Paolo Belli, volto storico del programma. Proprio Paolo Belli, dopo anni trascorsi dietro le quinte e alla conduzione musicale, ha scelto di scendere in pista come concorrente per festeggiare i vent’anni della trasmissione. Secondo indiscrezioni, al suo posto nel ruolo di inviato dalla Sala delle Stelle potrebbe arrivare un altro campione olimpico: Massimiliano Rosolino. Come fa giustamente notare Kisskiss.it, il segreto del successo di “Ballando con le Stelle” non risiede soltanto nel fascino del palcoscenico o nella bravura dei professionisti di danza, ma soprattutto in una strategia di selezione dei concorrenti ormai collaudata. Milly Carlucci e il suo team iniziano a lavorare con largo anticipo, spesso già subito dopo la fine dell’edizione precedente. Le trattative, lunghe e delicate, coinvolgono mesi di valutazioni per individuare i profili più adatti: volti amati dal pubblico, personaggi capaci di sorprendere e figure in grado di garantire spettacolo e discussione. L’obiettivo è sempre lo stesso: costruire un cast equilibrato, che unisca popolarità, talento e personalità. Un altro tassello fondamentale è rappresentato dalle risorse messe in campo dalla produzione. Un budget significativo consente di attirare nomi di primo piano provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, rendendo ogni edizione variegata e trasversale. Questo investimento si traduce in un mix capace di parlare a pubblici diversi, mantenendo vivo il legame con gli spettatori e garantendo al format un successo costante negli anni. La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” prenderà il via sabato 27 settembre 2025 e, come da tradizione, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, con appuntamento fisso ogni settimana fino al 20 dicembre, regalando al pubblico un autunno interamente dedicato allo storico dance show.



