Salviamo la famiglia nel bosco, partita la petizione online per restituire i figli ai genitori

Il popolo del web si è schierato a favore della famiglia che vive nei boschi abruzzesi a cui sono stati tolti i figli.

Si allarga, infatti, il sostegno alla famiglia anglo-australiana, con varie petizioni online che hanno raccolto migliaia di firme. La mobilitazione principale ha superato quota 91 mila firme con l’iniziativa “Salviamo la famiglia nel bosco“, attiva dall’11 novembre, con circa 40mila adesioni nelle ultime 12 ore. Dopo l’intervento dei giudici, sono nate almeno altre sette petizioni digitali, tra cui “Liberate i bambini della famiglia nel bosco”, “Per i bambini del bosco appello al tribunale dell’Aquila per riunire la famiglia” e “Vicini a Nathan e Catherine, la famiglia che vive nel bosco”.

Il tema della petizione online

Loro sono Catherine e Nathan, vivono nel bosco insieme agli amatissimi tre figli e alcuni amatissimi animali. Catherine e Nathan sono inglesi, si sono trasferiti in un bosco in Abruzzo perchè amano l’Italia e gli italiani. Non mangiano gli animali, vivono liberi, sani e felici insieme ai loro tre figli. O meglio, erano liberi e felici fino a poco tempo fa, prima che il sistema mettesse gli occhi sulla loro famiglia. Catherine e Nathan non sono poveri, non vivono in condizioni precarie, hanno semplicemente fatto una scelta.

“Per i nostri figli volevamo una vita diversa e abbiamo deciso di vivere nel bosco. Vogliamo vivere qui, con i nostri bimbi e i nostri animali”. Persone di buon cuore che non fanno nulla di male ma che rischiano di essere schiacciate dal sistema… Il sistema sta ingiustamente perseguitando questa meravigliosa famiglia e minaccia di portare via i loro figli! Hanno già tolto la patria potestà a questa mamma e questo papà e a breve decideranno se portare via i loro figli, ma con quale diritto? Con quale diritto si permettono di toccare questa famiglia? Giù le mani dalla famiglia che vive nel bosco!

NESSUNO TOCCHI LA FAMIGLIA CHE VIVE NEL BOSCO!