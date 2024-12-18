Sale la febbre sanremese: una nuova coppia tra i Big? I nomi in pista: Albano e Romina, ma non solo

La febbre del Festival di Sanremo inizia a salire. Una nuova coppia tra i big entra in gara a Sanremo 2025. Stando a quanto affermato dal conduttore Rai Carlo Conti ci sarà una nuova coppia in gara a...

La febbre del Festival di Sanremo inizia a salire. Una nuova coppia tra i big entra in gara a Sanremo 2025.

Stando a quanto affermato dal conduttore Rai Carlo Conti ci sarà una nuova coppia in gara a Sanremo 2025. Tra i nomi che circolano con insistenza, due sembrano dominare la scena: Albano e Romina, una coppia storica che ha segnato la storia della musica italiana e che, dopo 10 anni, potrebbe tornare a calcare il palco dell'Ariston. Non solo Albano e Romina, però. Anche i Jalisse, altra coppia simbolo del festival, sono tra i papabili per un ritorno in gara dopo tanto tempo. La loro partecipazione, che rappresenterebbe un vero e proprio evento, è alimentata dalle continue indiscrezioni che si rincorrono da settimane. Ma dietro a queste anticipazioni, resta un dubbio: quanto di tutto ciò sia reale e quanto è semplicemente parte di una strategia per alimentare l'attesa e l'hype attorno al Festival? Sarà vero o sono solo “fiumi di parole?” Il pubblico, tra speranze e curiosità, aspetta conferme, mentre la macchina del gossip continua a macinare nuovi rumors in vista di una delle edizioni più attese di sempre.