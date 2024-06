Saldi estivi, si parte dal 6 luglio

I saldi estivi sono ormai alle porte: si parte sabato 6 luglio. E la data è uguale per tutte le Regioni.

Cambiano solo le date di fine.

In Campania, Abruzzo, Emilia-Romagna Sardegna, Umbria e Toscana la stagione dei saldi si chiuderà il 3 settembre; in Basilicata il 6 settembre; in Calabria il 4 settembre; in Friuli Venezia Giulia prosegue fino al 30 settembre; nel Lazio fino al 17 agosto; in Liguria fino al 19 agosto; anche in Lombardia fino al 3 settembre, stessa data del Molise; nelle Marche e in Piemonte i saldi si fermano il 31 agosto; in Puglia e Sicilia il 15 settembre; in Valle d’Aosta il 30 settembre e in Veneto il 31 agosto.

SALDI ESTIVI, I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

I consigli sono sempre gli stessi:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo).

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale.