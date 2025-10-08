[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Salatto, Confindustria Puglia: «Il tempo fattore determinante per la ripresa dei voli da Foggia»

«Il tempo gioca un fattore determinante per la ripresa dei voli dall’Aeroporto

Gino Lisa. Più ne passa, maggiore sarà il dirupo che si allargherà tra i

collegamenti di linea ripresi con encomiabile capacità di programmazione il 30

settembre 2022 e il vuoto che c’è davanti», commenta il Presidente di

Confindustria Puglia e di Foggia, Potito Salatto.



«Riteniamo sia di fondamentale importanza, in questo momento, concentrarsi

su una soluzione tempestiva ed efficace per la ripresa dei voli. Siamo convinti

sulla necessità che lo scalo foggiano costituisca un elemento essenziale nella

geografia aeroportuale degli scali pugliesi, come accertato dai circa 80mila

passeggeri nell’ultimo anno, peraltro non ancora concluso, registrati alla

compagnia Lumiwings».



«Chiediamo che sull’emergenza scoppiata a Foggia la Regione riunisca un tavolo

istituzionale, con Aeroporti di Puglia, la Provincia di Foggia, i Comuni e le

Associazioni del territorio perché si delinei una programmazione certa e duratura

del “prossimo” Gino Lisa.

Le soluzioni sulle quali si sta discutendo in queste ore – afferma Salatto –

richiedono una partecipazione condivisa. Questa Associazione – conclude il

presidente di Confindustria Puglia – guarda con favore, e non potrebbe essere

diversamente all’evoluzione di nuove operazioni di rilancio per lo scalo foggiano,

con la regia di Aeroporti di Puglia sinonimo di garanzia e lo testimonia

l’evoluzione in questi anni del trasporto aereo pugliese. Confindustria ritiene

prioritario, con l’aereo ancora fermo sulla pista del “Gino Lisa”, che l’emergenza

scoppiata a Foggia richieda un’attenzione supplementare. Lo dobbiamo alle

centinaia di passeggeri rimasti a terra, molti dei quali con il biglietto ancora tra

le mani, ma lo dobbiamo anche all’impegno di molti imprenditori del territorio

che proprio grazie agli intelligenti collegamenti con Milano Linate, Torino,

Bergamo Orio al Serio hanno risvegliato contatti e interessi d’impresa che non

sarebbero stati possibili diversamente».