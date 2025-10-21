Salatto, Confindustria Puglia: “Benvenuta Aeroitalia, ora da Foggia voli senza più interruzioni”
“La ripresa dei voli dall’Aeroporto Gino Lisa è la prima buona notizia per Foggia
e la Puglia. Ma non l’unica: aver affidato i collegamenti ad una compagnia
divenuta negli ultimi tre anni centrale nel sistema dei collegamenti nazionali,
come appunto Aeroitalia, acquisisce merito all’operazione di ripartenza voluta
da Regione ed Aeroporti di Puglia”
.
Positivo il commento del Presidente di Confindustria Foggia e Puglia, Tito
Salatto, a margine della conferenza di presentazione dei nuovi voli per Milano
Malpensa e per Torino dallo scalo foggiano, a partire dal 1° novembre 2025 (per
Bologna dal 15 dicembre, prospettive di un ulteriore incremento dell’offerta
anche con il Foggia – Roma).
“A giudicare dalle dichiarazioni del Prof. Gaetano Intrieri, Amministratore
Delegato della compagnia – aggiunge Salatto – c’è da essere moderatamente
ottimisti sull’esito di questo nuovo step dell’Aeroporto foggiano verso una
regolarità dei voli senza più interruzioni.
Siamo infatti persuasi dall’idea che un vettore in grado di movimentare 3 milioni
di passeggeri l’anno, con 15 aeromobili e hub nello scalo di Fiumicino possa
spingere anche il piccolo “Gino Lisa” verso una stabilità operativa e di mercato
oggi appena accennata grazie ai voli di linea garantiti fino al mese scorso della
compagnia Lumiwings.
La stessa previsione fatta da Intrieri, di raddoppiare nel giro di un anno a Foggia
i numeri registrati negli ultimi tre anni dalla compagnia greca – sottolinea il
Presidente di Confindustria Puglia – appare al momento una proiezione
ottimistica, ma da fonte assolutamente autorevole, riguardo le potenzialità di
crescita del traffico aereo da e per la provincia di Foggia ed il Nord della Puglia
con il suo hinterland. E’ quanto ci saremmo aspettati di ascoltare”.