Salatto, Confindustria Puglia: “Benvenuta Aeroitalia, ora da Foggia voli senza più interruzioni”

Comunicato Stampa21 Ottobre 2025
Salatto, Confindustria Puglia: “Benvenuta Aeroitalia, ora da Foggia voli senza più interruzioni”.

“La ripresa dei voli dall’Aeroporto Gino Lisa è la prima buona notizia per Foggia

e la Puglia. Ma non l’unica: aver affidato i collegamenti ad una compagnia

divenuta negli ultimi tre anni centrale nel sistema dei collegamenti nazionali,

come appunto Aeroitalia, acquisisce merito all’operazione di ripartenza voluta

da Regione ed Aeroporti di Puglia”

.

Positivo il commento del Presidente di Confindustria Foggia e Puglia, Tito

Salatto, a margine della conferenza di presentazione dei nuovi voli per Milano

Malpensa e per Torino dallo scalo foggiano, a partire dal 1° novembre 2025 (per

Bologna dal 15 dicembre, prospettive di un ulteriore incremento dell’offerta

anche con il Foggia – Roma).

“A giudicare dalle dichiarazioni del Prof. Gaetano Intrieri, Amministratore

Delegato della compagnia – aggiunge Salatto – c’è da essere moderatamente

ottimisti sull’esito di questo nuovo step dell’Aeroporto foggiano verso una

regolarità dei voli senza più interruzioni.

Siamo infatti persuasi dall’idea che un vettore in grado di movimentare 3 milioni

di passeggeri l’anno, con 15 aeromobili e hub nello scalo di Fiumicino possa

spingere anche il piccolo “Gino Lisa” verso una stabilità operativa e di mercato

oggi appena accennata grazie ai voli di linea garantiti fino al mese scorso della

compagnia Lumiwings.

La stessa previsione fatta da Intrieri, di raddoppiare nel giro di un anno a Foggia

i numeri registrati negli ultimi tre anni dalla compagnia greca – sottolinea il

Presidente di Confindustria Puglia – appare al momento una proiezione

ottimistica, ma da fonte assolutamente autorevole, riguardo le potenzialità di

crescita del traffico aereo da e per la provincia di Foggia ed il Nord della Puglia

con il suo hinterland. E’ quanto ci saremmo aspettati di ascoltare”.

