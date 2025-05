Sal Da Vinci: tutto sul cantante che fa milioni di ascolti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, è nato il 7 aprile 1969 a New York, durante una tournée del padre Mario Da Vinci, celebre interprete della sceneggiata napoletana. Cresciuto tra Napoli e il palcoscenico, Sal ha debuttato a soli sei anni accanto al genitore, avviando una carriera che lo porterà a calcare teatri, cinema e festival musicali. Nel 1976, hanno inciso insieme la canzone “Miracolo ‘e Natale”, da cui è stata tratta una sceneggiata omonima. Negli anni successivi, Sal ha ampliato la sua esperienza artistica partecipando a diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Ha recitato in film come “Figlio mio sono innocente!” (1978) e “Napoli storia d’amore e di vendetta” (1979), oltre a partecipare a spettacoli teatrali come “Caro papà” e “Senza mamma e senza padre” . Nel 1994 ha vinto il Festival Italiano con “Vera” e nel 2009 ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con “Non riesco a farti innamorare”. Nel giugno 2024, Sal Da Vinci ha pubblicato “Rossetto e Caffè”, un brano bilingue (italiano e napoletano) che racconta desiderio e passione. Il singolo, accompagnato da un videoclip girato sulla Costiera Sorrentina con la partecipazione di Martina Stella, è diventato virale su TikTok, accumulando oltre 240.000 utilizzi in due mesi e superando gli 8,5 milioni di streaming su Spotify . Nonostante il successo online, Sal Da Vinci ha denunciato la mancanza di visibilità nei media tradizionali, affermando: “La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no” .

Sal Da Vinci: vita privata e presenza si social

Sal Da Vinci è sposato con Paola e ha due figli, Francesco e Annachiara. Nonostante sia ancora giovane, l’artista è già nonno di tre nipoti. Il primogenito di Francesco, Salvatore Jr., è nato nel 2018, seguito da Nina nel 2023. Anche Annachiara ha avuto un figlio, Antonio, nato nel 2023. Sal condivide spesso momenti della sua famiglia sui social, mostrando il forte legame che unisce lui alla sua famiglia. Attivo su Instagram con il profilo @saldavinciofficial, conta oltre 460.000 follower e utilizza la piattaforma per promuovere la sua musica e interagire con i fan. Nel corso della sua carriera ha lavorato assieme a numerosi artisti italiani Gig, tra cui Gigi D’Alessio, Clementino, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Queste collaborazioni hanno contribuito a consolidare la sua posizione nel panorama musicale italiano. Sal Da Vinci rappresenta un ponte tra la tradizione musicale napoletana e le nuove tendenze digitali. Il successo di “Rossetto e Caffè” dimostra come la musica possa trovare nuove vie di diffusione, anche al di fuori dei canali convenzionali. Tuttavia, la sua esperienza evidenzia anche le difficoltà che gli artisti possono incontrare nel farsi riconoscere dai media tradizionali, nonostante l’apprezzamento del pubblico online. Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, Sal Da Vinci continua a reinventarsi, mantenendo viva la sua passione per la musica e la cultura napoletana. E non è finita qui, nonostante le sue mancate ospitate nelle maggiori tv italiane, finalmente Sal Da Vinci tornerà sotto i riflettori con una nuova apparizione televisiva. Oggi, sabato 24 maggio, sarà infatti ospite di Verissimo, il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. L’artista napoletano presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo, “L’amore e tu”, un brano che promette di seguire le orme del precedente successo e consolidare il suo ritorno sulla scena pop nazionale. Un ritorno che profuma di rivincita: Sal è reduce dalla partecipazione alla quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover, dove ha condiviso il palco con i The Kolors, regalando al pubblico una delle performance più apprezzate della kermesse.