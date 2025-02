I look di Sanremo più discussi di sempre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche una passerella di stili che non passano mai inosservati. Tra outfit audaci e scelte provocatorie, i look dei cantanti in gara e dei conduttori diventano protagonisti di discussioni e polemiche. Ecco una selezione dei look più chiacchierati di sempre.