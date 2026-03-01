Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Classifica finale.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella serata conclusiva della 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantautore Sal Da Vinci è stato proclamato vincitore assoluto con il suo brano “Per sempre sì”, conquistando pubblico e giurie con un’interpretazione intensa e una canzone che celebra l’amore eterno e la promessa indissolubile tra due persone.

La finale ha visto una competizione serrata tra i cinque artisti più votati durante la serata, culminata con la vittoria del pezzo di Da Vinci, che si è distinto per la sua profondità emotiva e la vocazione melodica.

Premi speciali e riconoscimenti

Nel corso della serata, oltre alla classifica generale, sono stati assegnati importanti premi collaterali:

• Premio “Sergio Bardotti” al miglior testo: il riconoscimento è andato a Fedez e Marco Masini per il brano “Male necessario”, che si è classificato quinto nella classifica finale.

• Premio “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale: vinto da Ditonellapiaga con il brano “Che fastidio!”, arrivato terzo.

• Premio TIM: assegnato dal pubblico tramite votazioni social e app, vinto da Serena Brancale con la canzone “Qui con me”.

• Premio della critica “Mia Martini”: assegnato a Fulminacci.

Classifica finale – Top 5 di Sanremo 2026

1. Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

2. Sayf – “Tu mi piaci tanto”

3. Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

4. Arisa – “Magica favola”

5. Fedez & Masini – “Male necessario”

La vittoria di Sal Da Vinci segna un momento speciale per la sua carriera artistica, suggellando un ritorno trionfale sul palco dell’Ariston con una delle performance più apprezzate dell’anno.