Sal Da Vinci andrà all’Eurovision: le parole del cantante in conferenza stampa

Sal Da Vinci, vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Il cantautore si è detto onorato di prendere parte alla manifestazione canora, portando sul palco il brano “Per sempre si”.

Eurovision Song Contest 2026: Sal Da Vinci pronto a volare a Vienna con “Per sempre si”

A poche ore dalla vittoria ottenuta al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è recato in sala stampa, e riguardo alla sua presenza all’Eurovision ha affermato: “È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare. Portare la musica italiana nel nostro paese è un motivo di orgoglio” Il cantautore partenopeo ha concluso dicendo: “La musica l’ho sempre vista come motivo di grande aggregazione. L’Italia deve esserci quindi “Per sempre si”.

Sarà una bellissima esperienza per Sal Da Vinci, un’ulteriore occasione per far conoscere al mondo il suo potenziale canoro. Per sempre si che si dal primo ascolto ha conquistato il cuore degli italiani, potrebbe stupire tutti anche a Vienna.

Sal Da Vinci visibilmente commosso per la vittoria ottenuta sul palco dell’Ariston, durante la conferenza stampa, ha svelato anche un simpatico aneddoto: “Avevo fissato delle date in contemporanea con l’Eurofestival, non mi aspettavo questa vittoria, e le ho dovute spostare”.

Sal Da Vinci è pronto a prendersi l’Italia sulle spalle e l’Italia è pronta a fare il tifo per lui.