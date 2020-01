Safety e Security: attestati alle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia

Dopo i fatti di Torino e la successiva circolare del Prefetto Gabrielli si è iniziato a studiare il ruolo del volontario ed i percorsi formativi e informativi per la sicurezza, tenendo conto anche delle ultime del Dip. Nazionale di Protezione Civile che ha scisso il ruolo del volontario di protezione civile da quello che presta il proprio servizio nelle attività di manifestazioni pubbliche. In questo ambito il volontariato può essere impiegato come “OPERATORE di SICUREZZA” da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all’interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del MINISTERO dell’INTERNO del 18 luglio u.s..

La frequenza a percorsi formativi individuali accresce conoscenze e competenze portando “valore” all’interno delle attività in cui il volontario è impegnato non collegando pertanto la formazione esclusivamente ad “obbligo” ma a “scelta”.



Il 30 Novembre scorso, le Guardie Ambientali Italiane di MANFREDONIA , coordinate dal responsabile regionale Alessandro Manzella, hanno partecipato al corso di SAFETY e SECURITY, svoltosi ad ANGRI in provincia di Salerno, presso il Comando Nazionale delle Guardie Ambientali Italiane.

Dopo la verifica di apprendimento sono stati rilasciati gli attestati firmati da OPN EFEI Italia, Confederazione ESAARCO, dalla Commissione Scientifica Università CIELS.



Cordiali saluti Resp. Alessandro Manzella.