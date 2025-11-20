[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato e domenica: arriva il freddo

Weekend: è confermata la fase di maltempo sull’Italia. Tuttaviaci sono nuove sorprese nelle previsioni per Sabato 22 e Domenica 23 Novembre: non mancheranno, infatti, ampi spazi soleggiati, specie su alcune regioni, prima di un nuovo peggioramento.

Lo scrive IlMeteo.it

Al sud il maltempo invece insisterà con precipitazioni intense nelle giornate di venerdì e sabato.

Domenica 23 Novembre il vortice si allontanerà progressivamente, dispensando le ultime piogge al Sud. E ci saranno delle sorprese rispetto a quanto paventato solo poche ore fa: avremo infatti più sole sul resto dell’Italia, grazie ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, a fare notizia, saranno le temperature: sono previste infatti minime fin verso lo zero anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro, con gelate.

