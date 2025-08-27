[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato a Manfredonia l’on. Donzelli e il Sottosegretario Gemmato per il cruciverbone di Fratelli d’Italia

PER IL CRUCIVERBONE DI FRATELLI D’ITALIA SU GIUSTIZIA E SICUREZZA

Previsto punto stampa riservato ai giornalisti, sabato alle 10,30

È il tema caldo che ha accompagnato l’estate in provincia di Foggia quello della sicurezza a cui, insieme al tema giustizia, è dedicata l’enigmistica tricolore, il tradizionale appuntamento dei meloniani con il cruciverba estivo, nelle zone di vacanze di tutta Italia.

Sabato 30 agosto tappa a Manfredonia, quindi, dalle 10 alle 13, in Largo Chiesa Stella Maris, con il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, l’on. Giovanni Donzelli e con il coordinatore regionale FdI della Puglia on. Marcello Gemmato, attuale Sottosegretario di Stato alla Salute, oltre che con parlamentari, dirigenti e simpatizzanti del partito della premier Giorgia Meloni.

Il tradizionale cruciverbone targato Fratelli d’Italia consentirà un confronto diretto e informale con i cittadini soprattutto su giustizia e sicurezza: le riforme che l’Italia aspettava da decenni e che finalmente con il Governo di centrodestra ora vedono la luce.

Contestualmente, nello stesso luogo, alle ore 10,30 è previsto un punto stampa riservato ai giornalisti.