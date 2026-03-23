Rudy Zerbi ha una nuova fidanzata ma non vuole che si parli di lei, poi svela: “È molto più giovane di me”

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Come è successo molte altre volte ieri Rudy Zerbi, insieme ad Alessandra Celentano, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in collegamento.

Questa volta il noto professore di Amici ha rivelato alcune novità che riguardano la sua sfera personale, ha infatti ammesso di essersi innamorato. C’è un nuovo amore nella sua vita, ma non ha rivelato di chi si tratta. Alla conduttrice ha detto di essere molto felice perché la sua compagna non vuole che si parli di lei e lui vuole rispettarla. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, insieme sono davvero felici.

Nuovo amore per Rudy Zerbi: la nuova compagna è molto più giovane di lui

Il prof di Amici si è detto felice che il suo cuore sia aperto, ha poi rivelato che la sua nuova compagna è molto più giovane di lui. La differenza d’età però non rappresenta affatto un problema, alla Toffanin ha detto: “È una donna talmente straordinaria, che nei momenti difficili nei momenti, quelli dove uno dei due deve essere grande la grande lei e io sono un uomo molto fortunato“.

Rudy Zerbi ha fatto poi sapere che la compagna ha una figlia che ha più o meno l’età di suo figlio. Questa cosa lo rende molto felice perché in casa ora c’è anche una femminuccia che lui non ha mai avuto e crede che non potrebbe essere più bello di così.