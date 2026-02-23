CuriositàSpettacolo Italia

Rosso volante è tratto da una storia vera? Ecco dove trae ispirazione il film con Giorgio Pasotti

Achiropita Cicala23 Febbraio 2026
Giorgio Pasotti in Rosso Volante durante una gara di bob alle Olimpiadi invernali, primo piano con casco e neve
Giorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti in Rosso Volante, il film tv Rai sulla leggenda del bob e il gesto di fair play alle Olimpiadi.
C’è un momento, nello sport, in cui la vittoria passa in secondo piano e resta solo la scelta. Rosso Volante parte proprio da lì: da un bullone prestato all’avversario, da un oro sfiorato, da un gesto che ha attraversato i decenni fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il film tv con Giorgio Pasotti, diretto da Alessandro Angelini e inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, è ambientato negli anni Sessanta e racconta la parabola di un campione che ha scelto la lealtà quando tutto spingeva verso il trionfo personale.

Ma Rosso Volante è davvero tratto da una storia vera? Chi era l’atleta soprannominato così e cosa accadde a Innsbruck nel 1964? E ancora: chi troviamo nel cast e quando andrà in onda su Rai 1?

Rosso Volante è una storia vera? La storia di Eugenio Monti e il gesto che fece la storia

Sì, Rosso Volante è tratto da una storia vera. Il film si ispira alla vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi bobbisti italiani di tutti i tempi, soprannominato “Rosso Volante” dal giornalista Gianni Brera per i capelli fulvi e l’audacia in pista.

Siamo ai Giochi Olimpici Invernali di Olimpiadi Invernali di Innsbruck 1964. Monti ha 36 anni, è un veterano del bob a due e ha già vinto quasi tutto, tranne l’oro olimpico. Durante la gara decisiva accade l’imprevisto: il britannico Tony Nash rompe un bullone del bob. Monti se ne accorge e, invece di approfittarne, presta un proprio pezzo di ricambio agli avversari. Nash e Dixon possono così gareggiare e conquistano l’oro; l’Italia si ferma al bronzo.

Quel gesto di fair play cambia la storia dello sport. Il Comitato Olimpico Internazionale assegna a Monti il Trofeo Pierre de Coubertin, la più alta onorificenza olimpica per la lealtà sportiva. È il primo atleta a riceverlo. Un riconoscimento che pesa più di qualsiasi medaglia.

Il film segue poi i quattro anni successivi, tra allenamenti e delusioni, fino al riscatto alle Olimpiadi Invernali di Grenoble 1968, dove Monti conquista finalmente l’oro. Un traguardo che arriva dopo una carriera costellata di successi mondiali: sette titoli iridati nel bob a due e un record rimasto imbattuto per decenni.

La sceneggiatura, firmata anche da Giorgio Pasotti insieme a Silvia Napolitano e Valerio Bariletti, è liberamente ispirata al libro Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda di Stefano Rotta. Le riprese si sono svolte tra fine aprile e maggio 2025 a Cortina d’Ampezzo, tra le Dolomiti bellunesi e San Vito di Cadore. Alcune scene interne sono state girate nello storico Hotel De La Poste, luogo simbolo della vita mondana cortinese.

Cast completo: attori e personaggi del film Rai con Giorgio Pasotti

A interpretare Eugenio Monti è Giorgio Pasotti, che qui veste i panni del campione e partecipa anche alla scrittura. La sua interpretazione restituisce la tensione agonistica e la fragilità privata di un atleta diviso tra ambizione e senso dell’onore.

Accanto a lui troviamo Andrea Pennacchi nel ruolo di Gianni Brera, la voce che contribuì a costruire il mito del “Rosso Volante”. Nel cast anche Denise Tantucci (Linda Lee), Maurizio DonadoniStefano Scandaletti, Michela Martini, Alessandro Bressanello, Daniele De Angelis e Vittorio Hamarz Vasfi.

La regia è firmata da Alessandro Angelini, che ambienta la vicenda nel 1964 curando l’accuratezza storica e l’atmosfera d’epoca. Il progetto è una coproduzione Rai Fiction con Wonder Film e Wonder Project, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo dell’investimento nel cinema e nell’audiovisivo del MiC, della Regione Veneto e con il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission.

Inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il film dialoga idealmente con i prossimi Giochi Invernali, avvicinando le nuove generazioni alla cultura sportiva italiana.

Dove vedere Rosso Volante in tv e in streaming: data e orario su Rai 1 e RaiPlay

Per chi si chiede quando vedere Rosso Volante in tv, l’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30.

Il film sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, così da poterlo recuperare in qualsiasi momento dopo la messa in onda.

