Rosso volante è tratto da una storia vera? Ecco dove trae ispirazione il film con Giorgio Pasotti

C’è un momento, nello sport, in cui la vittoria passa in secondo piano e resta solo la scelta. Rosso Volante parte proprio da lì: da un bullone prestato all’avversario, da un oro sfiorato, da un gesto che ha attraversato i decenni fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il film tv con Giorgio Pasotti, diretto da Alessandro Angelini e inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, è ambientato negli anni Sessanta e racconta la parabola di un campione che ha scelto la lealtà quando tutto spingeva verso il trionfo personale.

Ma Rosso Volante è davvero tratto da una storia vera? Chi era l’atleta soprannominato così e cosa accadde a Innsbruck nel 1964? E ancora: chi troviamo nel cast e quando andrà in onda su Rai 1?

Rosso Volante è una storia vera? La storia di Eugenio Monti e il gesto che fece la storia

Sì, Rosso Volante è tratto da una storia vera. Il film si ispira alla vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi bobbisti italiani di tutti i tempi, soprannominato “Rosso Volante” dal giornalista Gianni Brera per i capelli fulvi e l’audacia in pista.

Siamo ai Giochi Olimpici Invernali di Olimpiadi Invernali di Innsbruck 1964. Monti ha 36 anni, è un veterano del bob a due e ha già vinto quasi tutto, tranne l’oro olimpico. Durante la gara decisiva accade l’imprevisto: il britannico Tony Nash rompe un bullone del bob. Monti se ne accorge e, invece di approfittarne, presta un proprio pezzo di ricambio agli avversari. Nash e Dixon possono così gareggiare e conquistano l’oro; l’Italia si ferma al bronzo.

Quel gesto di fair play cambia la storia dello sport. Il Comitato Olimpico Internazionale assegna a Monti il Trofeo Pierre de Coubertin, la più alta onorificenza olimpica per la lealtà sportiva. È il primo atleta a riceverlo. Un riconoscimento che pesa più di qualsiasi medaglia.

Il film segue poi i quattro anni successivi, tra allenamenti e delusioni, fino al riscatto alle Olimpiadi Invernali di Grenoble 1968, dove Monti conquista finalmente l’oro. Un traguardo che arriva dopo una carriera costellata di successi mondiali: sette titoli iridati nel bob a due e un record rimasto imbattuto per decenni.

La sceneggiatura, firmata anche da Giorgio Pasotti insieme a Silvia Napolitano e Valerio Bariletti, è liberamente ispirata al libro Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda di Stefano Rotta. Le riprese si sono svolte tra fine aprile e maggio 2025 a Cortina d’Ampezzo, tra le Dolomiti bellunesi e San Vito di Cadore. Alcune scene interne sono state girate nello storico Hotel De La Poste, luogo simbolo della vita mondana cortinese.

Cast completo: attori e personaggi del film Rai con Giorgio Pasotti

A interpretare Eugenio Monti è Giorgio Pasotti, che qui veste i panni del campione e partecipa anche alla scrittura. La sua interpretazione restituisce la tensione agonistica e la fragilità privata di un atleta diviso tra ambizione e senso dell’onore.

Accanto a lui troviamo Andrea Pennacchi nel ruolo di Gianni Brera, la voce che contribuì a costruire il mito del “Rosso Volante”. Nel cast anche Denise Tantucci (Linda Lee), Maurizio Donadoni, Stefano Scandaletti, Michela Martini, Alessandro Bressanello, Daniele De Angelis e Vittorio Hamarz Vasfi.

La regia è firmata da Alessandro Angelini, che ambienta la vicenda nel 1964 curando l’accuratezza storica e l’atmosfera d’epoca. Il progetto è una coproduzione Rai Fiction con Wonder Film e Wonder Project, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo dell’investimento nel cinema e nell’audiovisivo del MiC, della Regione Veneto e con il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission.

Inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il film dialoga idealmente con i prossimi Giochi Invernali, avvicinando le nuove generazioni alla cultura sportiva italiana.

Dove vedere Rosso Volante in tv e in streaming: data e orario su Rai 1 e RaiPlay

Per chi si chiede quando vedere Rosso Volante in tv, l’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30.

Il film sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, così da poterlo recuperare in qualsiasi momento dopo la messa in onda.