Romanzi Rosa Erotici da Leggere su Kindle, Kobo, Amazon Books

La casa editrice digitale CF Editore ti propone una selezione di romanzi rosa, alcuni dei quali gratuiti, disponibili negli store online! Scopri storie d'amore appassionanti, ricche di colpi di scena e momenti hot tra i libri del 2024.

Romanzi rosa consigliati 2024 su CF EDITORE, alcuni gratuiti

Romanzi Rosa da Leggere

Romanzo Rosa Romantico Ambientato a New York

Notti Proibite a New York racconta la storia di un ragazzo che si trasferisce in una casa condivisa a New York con una coinquilina e un coinquilino. Dopo una notte folle, accade qualcosa di erotico che solo uno dei tre ricorda! Un romanzo rosa per adulti, pieno di colpi di scena, con personaggi realistici e amori e amicizie leggendarie. Liam, il protagonista, sogna di diventare un pittore famoso ed è sempre stato attratto dalle ragazze, finché non si avvicina a Blaine, il suo coinquilino timido e bellissimo che vuole diventare un cantante famoso. Jessa, la terza coinquilina, è molto aperta e durante la prima notte si diverte con loro, essendo l’unica a ricordare esattamente cosa è successo. Il primo volume di Notti Proibite a New York è disponibile GRATIS tra i romanzi rosa su Kindle, Kobo e Amazon Books.

Romanzo LGBT Bisex

Fiamme e Sospiri narra la storia di un uomo sposato, in attesa di un figlio, che conosce un barista barbuto e tatuato. Tra i due nasce improvvisamente qualcosa, facendogli dubitare della sua eterosessualità. Una storia torrida e appassionata, adatta a un pubblico LGBT ma anche a chi desidera esplorare la propria sessualità con una lettura piccante. Cosa fare quando sei sposato con una donna ma desideri abbracciare e baciare un altro uomo? Il primo volume di Fiamme e Sospiri è disponibile GRATIS su Amazon, Kobo e Amazon Books.

Storia Romantica Teen Drama

Destiny Crush segue la storia di una ventenne che si innamora di un uomo molto più grande conosciuto a una festa. Nonostante sia fidanzata e lui sia il padre di un suo conoscente, lei non può fare a meno di innamorarsi e decide di conquistarlo. Una storia piena di romanticismo, un romanzo rosa a puntate. Il volume 1 è disponibile su Kobo, Amazon Books e IBS.

Perché Leggere Questi Romanzi

Romanzi d’amore e sorprese Romanzi Rosa Interessanti da Leggere 18+ Romanzi per Uomini e donne adulti Storie LGBT Friendly, e Racconti Gay e Bisex

Se sei un appassionato di romanzi rosa e sei stanco di personaggi stereotipati e piatti, questi ebook fanno per te. Se non ti scandalizzano le scene hot e ami esplorare fantasie e sessualità, questi ebook potrebbero essere proprio quello che cerchi! Con un ritmo avvincente e privo di frasi auliche e inutili, queste storie ti cattureranno.

Romanzi Rosa da Leggere nel 2024