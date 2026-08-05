Rodi Garganico: il 13 agosto il porto si accende con “Infinito incanto”

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RODI GARGANICO: IL 13 AGOSTO 2026 IL PORTO SI ACCENDE CON “INFINITO INCANTO”.

Alta Moda, Danza Aerea e Tango sulla Rosa dei Venti.

Mancano pochi giorni a “INfinito INcanto”, l’evento che, giovedì 13 agosto 2026 alle ore 21:00, trasformerà la “Rosa dei Venti” del Porto Turistico di Rodi Garganico in una passerella unica sull’acqua.

La sfilata di Alta Moda dell’ “Atelier Valerié” di Torremaggiore e del brand maschile “AURUM” vedrà protagonisti 60 abiti creati appositamente per l’occasione e divisi in quattro atti dedicati ai quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Ad accompagnare i momenti moda, un cast artistico di grande impatto:

•MOMENTO ARIA: performance di Danza Aerea con Valentina Zuccarino & Veronica Viggiani, in arte “DuoSparkle”. Campionesse Nazionali di Artistic Pole 2019, 2023 e 2024.

•MOMENTO TERRA : le sonorità della tradizione con “Aria Sonora”.

•MOMENTO FUOCO : la passione del tango con Alessandro Parascandalo.

A completare la serata momenti canori e di ballo oltre che musicali grazie alla presenza del maestro Michele Trematore.

Saranno oltre 100 gli addetti ai lavori coinvolti tra truccatori, parrucchieri, stilisti, tecnici, artisti e assistenti.

“Sessanta gli abiti disegnati e realizzati appositamente per l’occasione dedicati ai quattro elementi. I modelli proposti vanno dall’Alta Moda sposa alla cerimonia, attraversando la moda mare”- precisa Valeria Toriaco, direttrice creativa dell’ Atelier Valerié di Torremaggiore.

Al timone dello spettacolo, come negli ultimi 10 anni, Emilio Volgarino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico e la partnership di numerose aziende locali, l’evento si preannuncia molto partecipato, previste centinaia di persone tra residenti, turisti e fruitori del porto.

Un appuntamento imperdibile che trasformerà il porto turistico di Rodi Garganico in un vero “Infinito Incanto” tra Aria, Acqua, Terra e Fuoco.