Rocio Munoz Morales svela un retroscena intimo e imbarazzante sulla loro prima volta con Raoul Bova

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante un’intervista a “La volta buona” su Rai 1, Rocio Munoz Morales ha fatto una confessione sorprendente sulla relazione con Raoul Bova, nata nel 2011 sul set di “Immaturi – Il viaggio”. Pur essendo insieme da 14 anni e genitori di due figlie, Rocio e Raoul sono sempre rimasti molto riservati sulla loro storia. Tuttavia, Rocio ha lasciato trapelare un dettaglio inaspettato: durante i primi approcci, comunicavano in inglese perché lei non parlava ancora italiano.

L’aneddoto piccante con Raoul Bova

Ma la parte più sconvolgente? Rocio ha rivelato con un sorriso che “hanno fatto l’amore in inglese, non so come…”. La frase ha scatenato risate e imbarazzo tra il pubblico e la conduttrice Caterina Balivo, che ha scherzato sulla possibilità di farlo in altre lingue. Rocio, arrossendo, ha ammesso che ora è un ricordo lontano, ma il retroscena rimane tra i più intimi e divertenti della loro storia.

Un aneddoto che svela quanto l’amore possa superare le barriere linguistiche e culturali, anche nelle prime volte più imbarazzanti. La confessione di Rocio ha conquistato il pubblico, aggiungendo un tocco di umanità e spontaneità alla coppia famosa.