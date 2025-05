[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ foggiano il Miglior Insegnante Italiano. Il Prof. Alfonso Filippone, dell’I.C. Foscolo-Gabelli, vince l’edizione 2025 di “Atlante Italian Teacher Award”

Presso il Teatro Brancaccio di Roma, l’8 Maggio 20225 si è tenuta la cerimonia di premiazione per l’assegnazione del prestigioso premio “Atlante – Italian Teacher Award”.

È foggiano il vincitore, il prof. Alfonso Filippone, docente presso la Scuola Secondaria di I Grado “Ugo Foscolo” dell’I.C. Foscolo-Gabelli, che riceve il premio come “Miglio Insegnante Italiano”, un prestigioso premio istituito nel 2018 da United Network in collaborazione con La Repubblica e Repubblica@Scuola e in partnership con la Varkey Foundation.

Come si legge sul sito di Atlante, lo scopo del contest è quello di “far conoscere quanto di bello, utile e importante si fa nelle scuole spesso tra mille difficoltà, riconoscere il valore e il ruolo sociale degli insegnanti in Italia, far apprezzare il loro lavoro, spesso poco considerato, nonché le iniziative creative e originali che promuovono”.

Dal 2019 “Atlante – Italian Teacher Award” è il partner del Global Teacher Prize, definito come Premio Nobel per l’insegnamento, è organizzato dalla Varkey Foundation e viene assegnato ogni anno all’insegnante che si è distinto per il suo eccezionale contributo all’educazione dei giovani.

Un orgoglio per il nostro territorio, per la nostra città, che si rivela, nella sua connotazione positiva, fucina di talenti e di grandi personalità.

Ed è proprio il talento e la valorizzazione delle specificità di ognuno che emerge durante il momento della premiazione del prof. Alfonso Filippone che, sul palco del Brancaccio afferma che “ogni studente è unico e inimitabile, e porta con sé una sua storia personale. Il docente, oggi, ha il compito di leggere queste storie e lasciare un segno nella vita degli studenti, creando un solco per ciascuno di loro, mettendoli nella condizione di percorrerlo e scoprire sé stessi attraverso i propri talenti, perché ciascuno è portatore di talento e unicità”.

Con un progetto che avvicina gli studenti al mondo della ricerca scientifica, il Prof. Alfonso Filippone, fa incontrare Scuola e Università, creando una rete efficace, e mettendo gli studenti nelle condizioni di sperimentare il ruolo di “piccoli ricercatori”, realizzando ricerche scientifiche e pubblicazioni su riviste internazionali. Grazie anche al suo ruolo di docente a contratto presso l’Università degli Studi di Foggia e Dottorando di Ricerca presso l’Università Telematica Pegaso, è riuscito a creare, per questo progetto didattico e di ricerca, una rete importante che vede coinvolti il prof. Antonio Bevilacqua (Università di Foggia), il prof. Raffaele Di Fuccio e la prof.ssa Maria Ermelinda De Carlo (Università Pegaso), e che pone le basi per un nuovo modo di fare didattica a scuola, orientando sempre più le future generazioni a scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro.

Con il premio di “Atlante – Italian Teacher Award”, il prof. Alfonso Filippone, assieme agli altri due vincitori per la Scuola Primaria e Secondaria di II grado, volerà a New York per un viaggio formativo alla scoperta di scuola innovative, arricchendo la sua formazione per continuare ad essere promotore di qualità nella scuola italiana e del nostro territorio.