Rocío Morales rompe il silenzio: la verità sul tradimento di Bova

Dopo mesi di riserbo, Rocío Muñoz Morales ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Raoul Bova. In un'intervista esclusiva a Vanity Fair, l'attrice spagnola ha r...

Dopo mesi di riserbo, Rocío Muñoz Morales ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Raoul Bova. In un'intervista esclusiva a Vanity Fair, l'attrice spagnola ha rivelato dettagli inediti sulla separazione dopo quattordici anni d'amore.

La scoperta del tradimento e il dolore nascosto

"Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto", ha dichiarato Rocío. L'attrice ha chiarito un punto fondamentale: non era a conoscenza di nulla prima che la notizia diventasse pubblica. La separazione l'ha travolta come un fulmine a ciel sereno.

La smentita sulla coppia aperta

Uno dei punti su cui Rocío ha voluto fare chiarezza riguarda le voci su una presunta relazione aperta. "Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era", ha affermato con decisione. L'attrice ha spiegato di non aver mai avuto rabbia nei confronti dell'ex compagno, ma di essere stata "delusa oltre ogni aggettivo". Se lui le avesse confessato tutto prima, avrebbe provato maggiore stima nei suoi confronti.

Le figlie Luna e Alma al primo posto

La priorità assoluta per Rocío è sempre stata proteggere le figlie Luna e Alma. "Il mio unico compito era proteggere le figlie, e ho concentrato lì tutte le forze", ha raccontato. Ha moltiplicato la sua presenza, il tempo insieme, gli abbracci e le risate. La sua più grande vittoria è vedere le bambine serene nonostante tutto.

Il rapporto con Andrea Iannone e Stefano De Martino

Su Andrea Iannone, con cui è stata paparazzata recentemente, Rocío ha dichiarato: "Ci conosciamo da pochissimo, ma ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei". Ha invece smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento romantico con Stefano De Martino: è solo un professionista che stima e un amico, nulla di più.