Rivoluzione a Ballando con le stelle: tutte le novità della nuova edizione con Milly Carlucci

Milly Carlucci sta attualmente andando in onda su Rai 1 con L’acchiappatalenti, un nuovo programma che ha il compito di scovare nuovi talenti. Nella nuova stagione tv, invece, la conduttrice ha intenzione di riproporre Ballando con le stelle totalmente rivoluzionato. Lo show di Rai potrebbe iniziare già a settembre e proseguire per più puntate. La Rai ha intenzione di guardare al futuro. Dopo la chiusura de La volta buona e La vita in diretta, Viale Milani sta già pensando al palinsesto da presentare in autunno. Secondo quando riportato da TvBlog, la Rai avrebbe deciso di scommettere su Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle. Lo show di Rai 1 potrebbe così partire in anticipo e durare di più.

Ballando con le stelle potrebbe partire già da settembre sui teleschermi di Rai 1. Milly Carlucci vorrebbe fare le cose in grande in occasione della 19esima edizione. La rivoluzione passerà non solo nel cast visto alcuni rumors che vorrebbero Big Mama e Melissa Satta tra le concorrenti ma anche a partire dalle fondamenta e dalla struttura del programma. La conduttrice vorrebbe anticipare il ritorno del suo programma a settembre per non patire la concorrenza con Canale 5 di Maria De Filippi. A quanto sembra, la partenza sarebbe fissata per il 21 settembre al massimo 28 e raggiungere i 14 appuntamenti in prima serata. Per questo motivo, viale Mazzini sta pensando ad un adeguato aumento di budget per permettere alla conduttrice di formare coppie di nomi note e proseguire la sfida fino a dicembre.