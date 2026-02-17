Rita Valentino: “grazie a chi lavora per rendere la città pulita dopo le grandi parate del Carnevale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La grande parata di ieri ha riempito Manfredonia di colori, voci e partecipazione. E mentre la città festeggiava, c’era anche chi lavorava perché tutto potesse restare bello e accogliente.

Grazie al piano straordinario predisposto con ASE sono stati posizionati i carrellati per la raccolta differenziata lungo il percorso e nelle zone centrali più frequentate. Durante la serata gli operatori hanno operato nel pieno dell’evento, tra la folla e fino a tarda ora, accompagnando la festa con un lavoro continuo e attento.

Subito dopo la sfilata le macchine spazzatrici sono intervenute lungo tutto il tragitto, riportando rapidamente le condizioni di pulizia e permettendo alla città di ritrovare ordine già nelle ore successive.

A loro va un ringraziamento sincero, insieme a quello rivolto ai tanti cittadini che hanno collaborato utilizzando correttamente i contenitori per la differenziata.

Il Carnevale è identità e tradizione, ma anche cura dei luoghi che condividiamo: la festa è davvero di tutti quando ognuno fa la sua parte.

Le parole dell’Ass. All’ambiente Rita Valentino