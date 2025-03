Rita De Crescenzo parla del processo per traffico di droga

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rita De Crescenzo, la popolare tiktoker napoletana, è al centro di un processo per traffico di droga legato a una rete di spaccio nell’area del Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli. La notizia della sua imputazione ha suscitato scalpore, specialmente considerando il suo recente successo come animatrice di viaggi a Roccaraso, dove ha conquistato un vasto pubblico. In un video pubblicato su TikTok, De Crescenzo ha reagito alle accuse con fermezza, sostenendo che si tratta di eventi risalenti a quasi dieci anni fa, che non fanno più parte della sua vita attuale.



Le parole di Rita De Crescenzo

«Sono cose vecchie, che io ho già raccontato. Dovete fare sempre casini, mo che è il mio momento, un momento bello che sto passando volete sporcarmi» ha affermato, visibilmente emozionata. La tiktoker ha espresso il desiderio di essere lasciata in pace, sottolineando che tutti possono commettere errori nel passato. Sebbene sia accusata in un caso di spaccio, De Crescenzo ha ribadito la sua innocenza, precisando di aver fatto solo uso di sostanze e mai di averle vendute.

L’udienza del processo, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata. La vicenda continua a generare interesse, non solo per il suo legame con il mondo dei social media, ma anche per il contrasto tra la sua immagine pubblica e le ombre del passato che ora la inseguono. De Crescenzo sembra determinata a difendere la sua reputazione, mentre naviga un periodo di cambiamenti e successi nella sua vita.