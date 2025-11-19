Rita De Crescenzo e Wanna Marchi: un’amicizia che fa parlare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’amicizia inaspettata quella tra Rita De Crescenzo e Wanna Marchi. La tiktoker napoletana e l’ex regina delle televendite hanno condiviso un video che ha fatto il pieno di visualizzazioni sui social.

Wanna Marchi, 83 anni, è andata a trovare Rita De Crescenzo nella sua casa di Napoli. Le due donne, entrambe personaggi controversi con trascorsi giudiziari, si sono scambiate complimenti e attestati di stima davanti alla telecamera.

Le dolci parole di Wanna Marchi a Rita De Crescenzo, che le risponde

“Tu sei una donna straordinaria così come sei”, ha dichiarato Wanna Marchi rivolgendosi all’influencer. “Tutta l’Italia ti ama, anche in Albania dove ho casa ti adorano”.

Rita De Crescenzo, reduce dalla recente apparizione a Belve di Francesca Fagnani, non è stata da meno: “Da vicino è uno spettacolo di donna, 83 anni e guardate qua! È una mamma, una nonna eccezionale”.

Il video, guancia a guancia e piene di entusiasmo, mostra due personalità forti che condividono il talento nel sapersi far notare e parlare al pubblico. Un incontro che ha generato grande interesse tra i follower di entrambe.