Donna trovata morta in casa a Napoli: l’autopsia mercoledì 19 novembre

Tragedia a Napoli, dove venerdì 14 novembre è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 51 anni, Nunzia Cappitelli. La vittima è stata trovata nella sua abitazione, situata a Piazza Sant’Alfonso nella periferia nord del capoluogo campano. La Polizia di Stato sta indagando per far luce sull’accaduto.

Stando, a quanto riportato da Ansa, la squadra mobile della di Questura di Napoli, coordinata dalla Procura, ipotizza un incidente, senza escludere tuttavia la pista del femminicidio. Mercoledì 19 novembre si svolgerà l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso. Il corpo senza vita di Cappitelli è stato ritrovato dal suo ex e da un vicino di casa. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti dei frammenti di bottiglia, ma non ci sono segni che possano ricondurre ad un’eventuale colluttazione.