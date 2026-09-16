Riparare invece di sostituire: perché la manutenzione sta tornando una scelta conveniente

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Per almeno trent’anni la logica dominante è stata chiara: riparare costava più che ricomprare. Il prezzo dei prodotti scendeva, quello della manodopera saliva, e il calcolo si chiudeva sempre allo stesso modo.

Qualcosa sta cambiando. Non per ragioni ideologiche, ma per una combinazione di fattori economici e normativi che sta rendendo la riparazione di nuovo competitiva in diversi ambiti.

Il conto che non torna più

Il primo elemento è il prezzo dei beni. L’inflazione degli ultimi anni ha colpito duramente elettrodomestici, mobili e attrezzature, invertendo una tendenza al ribasso che durava da decenni.

Il secondo è la disponibilità. Le interruzioni nelle catene di fornitura hanno mostrato che sostituire un oggetto non è sempre immediato, e che l’attesa ha un costo.

Il terzo è normativo. Le regole europee sul diritto alla riparazione impongono ai produttori di garantire la disponibilità di ricambi per periodi definiti e di renderli accessibili ai riparatori indipendenti, non solo alla rete ufficiale.

Messi insieme, questi fattori stanno riportando la manutenzione dentro il calcolo economico anche per beni che fino a pochi anni fa venivano sistematicamente sostituiti.

Cosa rende un oggetto riparabile

Non tutti i prodotti sono uguali di fronte alla riparazione, e la differenza si decide in fase di progetto.

Un oggetto riparabile ha tre caratteristiche. Si apre senza distruggersi, cioè usa unioni reversibili invece di incollaggi e saldature. Ha componenti sostituibili singolarmente, invece di gruppi monolitici da cambiare per intero. Ha documentazione accessibile, cioè schemi e istruzioni disponibili a chi deve intervenire.

Molti prodotti contemporanei falliscono già sul primo punto. L’uso di clip a rottura, di adesivi strutturali e di viti con impronte non commerciali rende l’apertura difficile o impossibile senza attrezzatura dedicata.

Su quest’ultimo punto vale la pena spendere qualche parola in più, perché è meno noto di quanto meriti. Le viti a impronta non standard esistono per ragioni legittime, dalla sicurezza antimanomissione su impianti pubblici alla necessità di trasmettere coppie elevate senza danneggiare la testa. Chi produce questa categoria di articoli lavora su geometrie definite dal committente per applicazioni specifiche, e chi volesse approfondire come funzionano le viteria speciale e le sue applicazioni può trovare maggiori informazioni sui settori in cui vengono impiegate.

Il problema nasce quando la stessa soluzione viene usata con il solo scopo di impedire l’accesso al prodotto.

Gli ambiti dove la riparazione conviene già oggi

In alcuni settori il calcolo è già chiaramente favorevole.

Gli elettrodomestici bianchi di fascia media e alta hanno guasti tipici concentrati su pochi componenti: guarnizioni, pompe, resistenze, cinghie, schede di controllo. Il costo del ricambio è quasi sempre una frazione minima del prezzo di sostituzione.

Gli utensili elettrici professionali hanno una struttura pensata per la manutenzione, con spazzole, cuscinetti e interruttori sostituibili.

Gli arredi in legno massello e i serramenti si prestano a interventi che ne prolungano la vita di decenni. Nella maggior parte dei casi si tratta di sostituire ferramenta, cerniere e sistemi di chiusura, non la struttura.

Le biciclette rappresentano forse il caso più chiaro: un telaio in buone condizioni può sopravvivere a più ricambi completi di tutta la componentistica.

Dove invece non conviene

Onestà intellettuale richiede di riconoscere i casi opposti.

I piccoli elettrodomestici di fascia bassa hanno costi di intervento superiori al valore residuo, semplicemente perché l’ora di manodopera vale più dell’oggetto.

I prodotti elettronici con componenti integrati non separabili sono spesso irreparabili per costruzione.

I beni soggetti a obsolescenza funzionale rapida, dove il problema non è il guasto ma l’inadeguatezza rispetto agli standard attuali, non traggono beneficio dalla riparazione.

Il fattore che cambia tutto: chi ripara

L’ostacolo maggiore alla diffusione della riparazione non è tecnico né economico. È la disponibilità di persone in grado di intervenire.

La rete di artigiani riparatori si è assottigliata drasticamente negli ultimi decenni, proprio perché la domanda era crollata. Ricostruirla richiede tempo, e nel frattempo molte riparazioni tecnicamente possibili non trovano chi le esegua.

Alcune iniziative stanno provando a colmare il vuoto: officine condivise, gruppi di auto riparazione, corsi organizzati da associazioni. Sono esperienze ancora limitate ma in crescita, soprattutto nei centri urbani.

Un cambio di prospettiva più che di comportamento

La riparazione non tornerà a essere la norma come lo era cinquant’anni fa. Il contesto economico è diverso e non tutti i prodotti si prestano.

Quello che sta cambiando è il momento in cui la domanda viene posta. Fino a poco tempo fa nessuno si chiedeva se un oggetto rotto potesse essere aggiustato: la risposta era scontata. Oggi la domanda torna a essere sensata, e in un numero crescente di casi la risposta è positiva.

È già un cambiamento significativo, e ha il vantaggio di non richiedere convinzioni particolari: basta fare il conto.