Riorganizzazione della Rete Emergenza Urgenza: conferenza stampa presso la Centrale Operativa 118 di Foggia

La provincia di Foggia riorganizza la rete dell’emergenza urgenza per renderla più efficace ed efficiente.

Trasferimento della Centrale Operativa 118 alla ASL Foggia ed acquisto di nuove ambulanze per ottimizzare l’assetto organizzativo del sistema e rinnovare ambulanze e dotazioni strumentali sono i temi al centro della conferenza stampa in programma sabato 9 novembre 2024, alle ore 11,00, presso la sede della Centrale Operativa 118 di Foggia (via Perosi, n. 1).

Saranno presenti il vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti Raffaele Piemontese, il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Giuseppe Pasqualone, l’Amministratore Unico di Sanitaservice Angelo Tomaro, il Direttore della Centrale Operativa 118 Stefano Colelli e gli operatori del Servizio.