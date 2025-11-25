[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rinvio evento “L’arte di rompere il silenzio – Musica, danza e arte contro la violenza di genere” 29 novembre alle ore 20:00, piazzetta Mercato – Manfredonia

A causa delle avverse condizioni meteo previste, l’evento “L’Arte di Rompere il Silenzio”, inizialmente programmato per oggi martedì 25 novembre, viene rinviato a sabato 29 novembre alle ore 20:00 in piazzetta Mercato a Manfredonia.

La decisione è stata presa per garantire a tutti un’esperienza all’altezza del valore dell’iniziativa. Ci scusiamo sinceramente per il disagio.

Grazie per la comprensione.

L’evento è promosso dal movimento “Donna Vita Libertà” di Manfredonia, ideato e realizzato dalle studentesse e dagli studenti degli Istituti superiori di Manfredonia all’interno dell’iniziativa Vox Feminae.