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Rifondazione rompe gli indugi: sarà Roberto Cappucci il candidato sindaco di San Giovanni Rotondo

Abbiamo pazientemente atteso l’evolversi della situazione politica locale sperando che si dipanasse la matassa. Ma a volte, si sa, la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Subito dopo lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto il 25 novembre, senza perdere tempo, abbiamo preso parte a numerosi incontri con le forze politiche di centro sinistra per costruire un polo chiaramente progressista avendone ben chiaro il perimetro: che fosse composto da partiti e gruppi politici strutturati (per evitare l’elezione di consiglieri comunali che rispondono solo a se stessi), che tali forze non facessero parte dell’amministrazione precedente e che dessero la prospettiva di stabilità ed esperienza amministrativa di cui la nostra Città ha disperatamente bisogno.

Nelle settimane successive, a poco a poco, quelle poche regole condivise sono venute meno e il progetto politico iniziale è stato progressivamente modificato, riaprendo interlocuzioni con quelle stesse forze politiche che fino a pochi mesi fa amministravano San Giovanni Rotondo. Interlocuzioni che si sono poi trasformate in accordi politici, cambiando di fatto il perimetro e il senso del progetto originario.

Abbiamo pertanto deciso di non prendere più parte a quel tavolo, restando alla finestra, cercando di riprendere i fili interrotti per tornare al progetto iniziale.

Ma, a 50 giorni dalle elezioni, la situazione è sotto gli occhi di tutti e il caos regna più che mai sovrano. Liste e coalizioni che si formano e si disfano nel giro di pochi giorni, documenti firmati la sera e smentiti la mattina.

Fino alla fine speravamo in una ricomposizione che ad oggi non appare più possibile. Le solite dinamiche, i soliti nomi, i soliti ragionamenti sui voti delle liste e dei singoli candidati hanno nuovamente prevalso e noi non vogliamo più attendere.

Comunichiamo pertanto che il Partito della Rifondazione Comunista di San Giovanni Rotondo sarà presente alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con una propria lista ed un proprio candidato sindaco: il segretario e consigliere comunale uscente, Roberto Cappucci.

Invitiamo quanti non si sentono rappresentati dalle opzioni in campo, che condividono, come noi, la necessità di dare impulso ad una vera sinistra, che credono nei valori costituzionali, nell’ambientalismo, nella solidarietà, nel sostegno alle fasce più deboli e fragili, a non rimanere semplici spettatori ma artefici del futuro della nostra Città.

Sarà una sfida titanica ma non abbiamo paura di affrontarla. Abbiamo dalla nostra parte la forza delle idee, le competenze necessarie e quella coerenza di cui non riusciamo proprio a fare a meno.