Attualità Capitanata

Ricordando Monsignor Michele Castoro

Claudio Castriotta5 Maggio 2026
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Ricordando Monsignor Michele Castoro

La voce sono le storie che ho raccontato.

La voce è una trattativa per un dialogo

La voce è la pazienza per farsi capire dell’altro.

La voce è un canto che incanta la sera di sonno.

La voce è importante come quella del paese mio.

La voce è un dono prezioso di Dio

La voce usala quando ce n’è bisogno . 

Come oggi che ti ricordo caro Mons.Michele Castoro.

Sei stato un’anima di cielo sano Sipontino.

La voce è importante come quella del tuo cielo a riposo.

Pensiero ricordo di Claudio Castriotta 

La Vieste en Rose
Claudio Castriotta5 Maggio 2026