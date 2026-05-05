Attualità Capitanata
Ricordando Monsignor Michele Castoro
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Ricordando Monsignor Michele Castoro
La voce sono le storie che ho raccontato.
La voce è una trattativa per un dialogo
La voce è la pazienza per farsi capire dell’altro.
La voce è un canto che incanta la sera di sonno.
La voce è importante come quella del paese mio.
La voce è un dono prezioso di Dio
La voce usala quando ce n’è bisogno .
Come oggi che ti ricordo caro Mons.Michele Castoro.
Sei stato un’anima di cielo sano Sipontino.
La voce è importante come quella del tuo cielo a riposo.
Pensiero ricordo di Claudio Castriotta