Riapre domani l’ufficio postale di Zapponeta

Riapre domani 29 novembre l’ufficio postale di Zapponeta

Foggia, 28 novembre 2025 – Torna operativo domani 29 novembre l’ufficio postale di Zapponeta. La sede, resa inagibile a seguito di un tentativo di furto, è stata oggetto di interventi strutturali che permetteranno a lavoratori e cittadini di operare in un ambiente sicuro.

L’ufficio postale di via Isonzo, è nuovamente in grado di garantire tutti i servizi postali e finanziari e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.