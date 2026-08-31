Renato Biancardi sbotta contro Lucia Ilardo, coinvolta un’altra ragazza: l’ex gieffina replica infastidita

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Nei giorni scorsi Lucia Ilardo si è scagliata duramente contro Renato Biancardi accusandolo di aver illuso e fatto soffrire un’altra ragazza mentre diceva di amare lei. Dopo aver manifestato solidarietà alla ragazza ha detto che se avesse saputo come stavano le cose si sarebbe fatta da parte e avrebbe messo fine alla loro frequentazione dopo il Grande Fratello.

Nelle scorse ore l’ex gieffino ha replicato dicendo che non ha intenzione di parlare male di nessuno però pensa di doversi tutelare soprattutto dopo che sono stati tirati in ballo temi come la famiglia e la sua figura di padre. Renato Biancardi ha fatto sapere che sono state fatte delle insinuazioni per lui gravi e sta anche valutando di procedere nelle opportune sedi.

Lucia Ilardo tira in ballo la ragazza illusa da Renato Biancardi: lei sbotta sui social, come ha reagito l’ex gieffina

La ragazza nominata da Lucia Ilardo durante lo sfogo social contro l’ex gieffino ha fatto sapere che non vuole essere coinvolta nelle loro dinamiche. Tra le varie cose ha detto che non permette che le sue parole vengano strumentalizzate per hype. Ha poi fatto sapere che c’è una sincera amicizia tra lei e Renato Biancardi.

L’amica dell’ex gieffino ha anche precisato che gli vuole molto bene e non potrebbe mai parlare male di lui, soprattutto con Lucia Ilardo. Quest’ultima ha replicato dicendo che la ragazza l’ha denigrato sia come uomo che come padre raccontandole cose successe nelle ultime settimane. Ha poi aggiunto: “Nessuno voleva strumentalizzare le tue parole. Mi hai detto per mezz’ora buona che hai sofferto tanto per lui e ieri sembravi mortisia. Auguri“.