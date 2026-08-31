Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 7 al 13 settembre: Zehra cade nella trappola di Sahika e accusa Ender

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La settimana dal 7 al 13 settembre di Forbidden Fruit 4 si preannuncia come una delle più movimentate della stagione. Intrighi, manipolazioni, arresti improvvisi e tensioni familiari tornano a dominare la scena, mentre vecchi sospetti riemergono e nuove alleanze si incrinano.

Cosa spinge Zehra ad accusare Ender e Yildiz? Come reagirà Çagatay al coinvolgimento della moglie? E quali conseguenze avrà l’ingresso di Sahika nelle indagini?

Zehra cade nella trappola di Sahika e accusa Ender: scatta l’arresto

Le nuove puntate si aprono con un colpo di scena orchestrato da Sahika. Manipolando una registrazione, riesce a convincere Zehra che le responsabili della morte di Halit siano Yildiz ed Ender. Convinta di avere una prova decisiva, Zehra attira Ender nello chalet con uno stratagemma e la accusa apertamente di omicidio.

La tensione esplode e la situazione precipita rapidamente. Nel frattempo, Yildiz e Çagatay devono affrontare le conseguenze del loro matrimonio segreto: Feride è furiosa con il figlio e accusa Hasan Ali di non aver impedito l’unione. Hasan Ali, nel tentativo di mantenere l’equilibrio familiare, organizza una cena per accogliere ufficialmente Yildiz, ma la serata viene travolta da un nuovo shock: Zehra, manipolata da Sahika, denuncia Ender e Yildiz. Le due donne vengono arrestate davanti a tutti.

Çagatay disperato: la richiesta d’aiuto al padre e il ruolo di Mert

L’arresto di Yildiz sconvolge Çagatay, che chiede immediatamente al padre di intervenire. Hasan Ali, deciso a proteggere la famiglia, si rivolge a Mert e gli intima di convincere Zehra a ritirare la denuncia. La pressione aumenta e la verità comincia a emergere durante gli interrogatori.

Ender e Yildiz rivelano alla polizia che il giorno della morte di Halit era presente anche Sahika. La dichiarazione cambia completamente il corso delle indagini: Sahika viene arrestata e la sua manipolazione inizia a venire alla luce.

La liberazione di Ender e Yildiz e la nuova mossa di Hasan Ali

Dopo ore di tensione, Zehra ritira la denuncia e le due donne vengono liberate. Il sollievo dura poco: una volta fuori, scoprono che Hasan Ali le ha escluse dall’azienda. La decisione apre un nuovo fronte di conflitto e prepara il terreno per ulteriori scontri nelle prossime puntate.

La settimana si chiude con molte domande: Sahika riuscirà a difendersi? Zehra capirà di essere stata manipolata? E quali saranno le prossime mosse di Hasan Ali?