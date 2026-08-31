Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 settembre: Hope sconvolta dopo il licenziamento

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 e disponibili su Mediaset Infinity, riportano al centro della scena tensioni, fraintendimenti e scontri familiari. La settimana dal 7 al 13 settembre si apre con una decisione drastica di Steffy, che provoca un terremoto emotivo nella vita di Hope e nuove frizioni tra Brooke e Ridge.

Cosa ha spinto Steffy a licenziare Hope? Qual è la verità dietro l’episodio che ha scatenato la crisi? E come reagiranno i Forrester di fronte all’ennesima spaccatura?

Hope sconvolta dopo il licenziamento: la versione dei fatti raccontata a Brooke

Le puntate della settimana si aprono con Hope profondamente scossa. Steffy l’ha licenziata senza esitazioni, accusandola di aver superato ancora una volta il limite nel suo rapporto con Finn. Hope, però, sostiene una versione completamente diversa. Rifugiata a casa di Brooke, racconta alla madre cosa è realmente accaduto: stava preparando una sorpresa romantica per Carter e aveva indossato della lingerie, convinta che fosse lui a entrare nell’ufficio.

L’equivoco ha generato una scena che Steffy ha interpretato come un nuovo tentativo di avvicinarsi a Finn, portandola a prendere una decisione immediata e durissima. Il racconto di Hope apre così un nuovo fronte di tensione, con Brooke pronta a difendere la figlia e a mettere in discussione le scelte di Steffy.

Brooke affronta Ridge: accuse, incomprensioni e nuove crepe familiari

Dopo aver ascoltato Hope, Brooke decide di affrontare Ridge. Lo accusa di aver sostenuto la decisione di Steffy senza concedere a Hope la possibilità di spiegarsi. Il confronto tra i due è acceso: Brooke ritiene che Ridge abbia agito con superficialità, lasciandosi influenzare dalla figlia e ignorando la complessità della situazione.

Ridge, dal canto suo, difende Steffy e la sua scelta, convinto che Hope abbia oltrepassato più volte i confini professionali e personali. Il dialogo mette in luce ancora una volta le fragilità del rapporto tra Brooke e Ridge, divisi da dinamiche familiari che continuano a riemergere e a condizionare le loro scelte.

Le conseguenze alla Forrester Creations e cosa aspettarsi nelle prossime puntate

Il licenziamento di Hope non è solo un evento personale, ma un terremoto che scuote la Forrester Creations. La tensione tra Steffy e Hope rischia di ripercuotersi sull’intero team creativo, mentre Carter si ritrova involontariamente coinvolto in un fraintendimento che potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

La settimana si chiude con molti interrogativi aperti: Steffy resterà ferma sulla sua decisione? Ridge cercherà di mediare? Hope riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Le anticipazioni promettono nuovi scontri, chiarimenti mancati e un clima sempre più teso tra le famiglie Forrester e Logan.