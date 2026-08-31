L’Erede, anticipazioni 4 settembre 2026: la confessione di Ziyan e l’arrivo di Serhat

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Il nuovo episodio de L’Erede, in onda venerdì 4 settembre in prima serata su Canale 5, porta in scena uno dei momenti più intensi della dizi turca. Segreti rimasti sepolti per anni emergono all’improvviso, alleanze inattese cambiano il destino dei protagonisti e la faida tra le famiglie Kordagli e Yelduran arriva a un punto di svolta.

Cosa rivela Ziyan a Dalyan? Perché Serhat decide di intervenire? E quale scelta compie Melek dopo aver scoperto la verità sul suo matrimonio?

La confessione di Ziyan e l’arrivo di Serhat: il segreto che cambia tutto

La puntata si apre con i Kordagli che raggiungono per primi il nascondiglio di Dalyan. Ziyan, deciso a occuparsi personalmente dell’esecuzione del nipote, gli rivela un segreto che ribalta anni di odio: fu lui a uccidere suo fratello per diventare l’erede, facendo ricadere la colpa sugli Yelduran e condannando Dalyan a una vita di menzogne.

Poco dopo, Serhat e i suoi uomini arrivano al rifugio e ascoltano la confessione. L’intervento del giovane chirurgo impedisce a Ziyan di uccidere Dalyan, aprendo la strada a un accordo che potrebbe mettere fine alla faida. Alla villa, intanto, Yildiz affronta le umiliazioni di Sultan, che la costringe a occuparsi delle faccende domestiche prima di potersi dedicare allo studio. La ragazza non si arrende e continua a impegnarsi, determinata a dimostrare la propria forza.

Melek divisa tra cuore e ragione, mentre Asir affronta il peso del passato

Melek vive un conflitto profondo: il cuore la spinge verso Serhat, ma la ragione le suggerisce il divorzio. Nergis comprende che dietro la sua confusione c’è la mano di Sevde e cerca di aiutarla a vedere più chiaramente. Asir, consapevole di dover pagare per gli errori del padre, cambia atteggiamento nei confronti della sorella Yildiz e le confessa di averle sempre voluto bene. Cerca anche di farsi perdonare da Hicran per i danni causati al suo negozio, ma la donna lo respinge.

Yildiz, colpita dal cambiamento del fratello, chiede a Serhat di risparmiargli la vita. Serhat, però, le spiega che non può intervenire. Nel frattempo, Yusuf e Hatcick si riavvicinano, mentre Akif rapisce Asir con l’intenzione di ucciderlo. Serhat interviene ancora una volta, fermando Akif grazie a un accordo stretto con Ziyan: la salvezza di Asir in cambio delle quote del terreno minerario.

Il divorzio, la fine della faida e la nuova battaglia per il potere a Urfa

Yildiz raggiunge Melek e le confessa di essere pronta a lasciare Serhat pur di vederlo felice. Ma quando Melek va dal suo amato, trova le carte del divorzio già pronte: è stato Nergis a convincere Serhat a compiere questo passo. La faida tra le famiglie sembra finalmente giunta al termine, ma Asir è devastato. Pur essendo stato risparmiato, si sente ferito nell’orgoglio e preferirebbe essere morto.

Accusa il padre di aver condannato le future generazioni dei Kordagli con l’omicidio del proprio fratello. Intanto, la famiglia Yelduran deve affrontare una nuova sfida: i capi di Urfa si riuniranno per votare e decidere chi sarà il nuovo leader della città. Una battaglia politica che apre un nuovo capitolo nella storia dell’Erede.