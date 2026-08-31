La Promessa, anticipazioni dal 7 al 13 settembre: Teresa diventa governante

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Le puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre su Rete 4 riportano al centro della scena tensioni familiari, segreti, scelte difficili e un annuncio destinato a cambiare gli equilibri del palazzo. Martina finisce nuovamente nel mirino, Maria continua a lottare con i dubbi sulla gravidanza, Teresa affronta un nuovo ruolo e la storia tra Angela e Curro sembra arrivare a un punto di non ritorno.

Cosa scatena le accuse contro Martina? Quali conseguenze avrà la nomina di Teresa? E perché l’annuncio di Lorenzo sconvolge tutti?

Martina sotto accusa e i dubbi di Maria: tensioni crescenti a La Promessa

La settimana si apre con un nuovo scontro: Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei respinge ogni responsabilità. Le tensioni tra i due crescono, mentre Curro e Angela tornano a incontrarsi, nonostante il clima sempre più complicato. Maria continua a essere divisa sul futuro della gravidanza.

Le pressioni, i timori e le incertezze la accompagnano in ogni scelta, mentre Teresa riflette sulla proposta di diventare governante. Intanto Adriano rifiuta l’invito alla festa del duca, alimentando ulteriori sospetti sul suo comportamento.

Teresa diventa governante, mentre Angela e Beltrán preparano le nozze

La decisione arriva: Teresa viene eletta nuova governante, un ruolo che accoglie con emozione ma anche con la consapevolezza delle responsabilità che comporta. Il suo primo giorno è carico di aspettative e di prove da superare. Nel frattempo, Angela e Beltrán preparano le nozze.

Curro, però, confida alla ragazza che Leocadia vuole allontanarlo da La Promessa una volta celebrate le nozze con Beltrán. Lope, deciso a smascherare Madame Cocotte, prepara una trappola che potrebbe rivelare più di quanto previsto.

L’annuncio di Lorenzo sconvolge tutti: un addio che diventa un colpo di scena

Il rapporto tra Angela e Curro sembra giunto a un addio definitivo. Le scelte, le pressioni e le circostanze li spingono verso strade diverse. Alla festa del duca, però, accade l’imprevedibile: Lorenzo interrompe la serata e annuncia pubblicamente il fidanzamento con Angela.

La notizia lascia tutti senza parole, ribaltando completamente la situazione e aprendo nuovi scenari per le prossime puntate. Un colpo di scena che promette di cambiare gli equilibri del palazzo e di alimentare nuove tensioni tra le famiglie coinvolte.