Regionali Puglia, il piano B della sinistra è Nichi Vendola

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, il piano B per la presidenza della Regione Puglia, in caso di forfait di Decaro, è Nichi Vendola.

Secondo lo stesso quotidiano, il problema è che qualsiasi figura in quota dem partirebbe azzoppata, perché apparirebbe come figlia dell’imposizione esercitata da Michele Emiliano sulla coalizione. Cosa che difficilmente si potrebbe dire di Vendola, che non ha mai lesinato critiche nei confronti del governatore.

Nome che dovrebbero accettare anche i pentastellati, considerando di aver ottenuto asquale Tridico in Calabria e Roberto Fico in Campania.